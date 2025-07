Última hora, tragèdia en una platja catalana: Mor ofegat un home de 75 anys

per Iker Silvosa

En plena temporada estival, l'ambient vora el mar convida a la desconnexió i el gaudi, però de vegades la realitat irromp de manera inesperada i tràgica. La calma d'una jornada aparentment plàcida s'ha vist alterada aquest migdia quan un succés dramàtic ha sacsejat banyistes i equips d'emergència. Els fets han tornat a posar el focus sobre els riscos associats a l'oci en espais aquàtics, en un estiu que ja està deixant un nombre preocupant d'incidents.

L'episodi ha tingut lloc poc abans de la una del migdia, quan la platja de Les Botigues de Sitges, a la comarca del Garraf, es trobava en ple apogeu de visitants. A les 12:37 hores, una trucada d'emergència ha alertat de la presència d'una persona inconscient acabada de treure de l'aigua. L'avís, fet per un testimoni, ha desencadenat la ràpida mobilització dels serveis d'emergències, que han desplegat fins a tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en un intent desesperat de salvar la vida de l'afectat.

Els equips mèdics, juntament amb els socorristes presents a la platja —que comptava amb vigilància activa i bandera verda—, no van escatimar esforços per intentar reanimar l'home, de 75 anys i nacionalitat espanyola. Tanmateix, malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar dutes a terme durant llargs minuts, finalment es va confirmar la defunció a la mateixa sorra. Al dispositiu s'hi van sumar efectius de la Policia Local de Sitges i fins a cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, coordinant la intervenció i la gestió posterior del tràgic succés.

Un estiu negre a les platges catalanes

La mort d'aquest banyista a Les Botigues de Sitges eleva a deu la xifra de víctimes mortals registrades a platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya d'estiu, el passat 15 de juny. Una dada especialment alarmant si es compara amb l'any anterior, ja que duplica els registres de morts en les mateixes dates. Aquesta tendència preocupant ha activat totes les alertes entre les autoritats i els serveis de protecció civil, que insisteixen en la importància d'extremar les precaucions a l'hora de gaudir de l'aigua, tant a platges com a piscines i zones interiors.

Des de Protecció Civil de la Generalitat, es recorda a la ciutadania la necessitat de vigilar especialment les persones grans i els menors, considerats els col·lectius més vulnerables. Les indicacions dels equips de socorrisme i la ràpida reacció davant qualsevol símptoma de malestar a l'aigua són factors que poden marcar la diferència entre la vida i la mort. A més, els experts insisteixen a no confiar-se davant la presència de bandera verda, ja que els riscos poden sorgir de manera imprevista, fins i tot en condicions aparentment segures.

El tràgic desenllaç d'aquest succés serveix com a recordatori sobre la importància d'adoptar hàbits responsables en entorns aquàtics. Els experts recomanen accedir a l'aigua de manera progressiva, evitar llargues exposicions al sol i mantenir-se ben hidratat. La vigilància constant dels infants i l'atenció a les indicacions dels socorristes resulten essencials per prevenir accidents. A més, en cas de detectar algú en dificultats, s'aconsella alertar immediatament els equips d'emergència, trucant al 112 perquè la resposta sigui el més ràpida possible.

Aquest tipus d'incidents, tot i que poc freqüents, poden produir-se fins i tot a platges que compten amb tots els serveis de seguretat actius. La prevenció i la responsabilitat individual continuen sent, per tant, les millors eines per reduir els riscos.