No només hi ha problemes a l'AP-7 avui divendres: caos a la C-58 per un accident

Quan les carreteres principals es converteixen en un laberint de cues i sirenes, qualsevol pla pot ensorrar-se en qüestió de minuts. El matí d'aquest divendres ja venia marcat per una successió d'accidents a l'AP-7, amb llargues retencions que han paralitzat bona part de la mobilitat al Vallès. Però la situació ha anat a més: un nou incident ha agreujat el panorama en un altre dels eixos fonamentals d'accés i sortida de Barcelona.

Accident a la C-58 i nou col·lapse viari

Poc després del migdia, la C-58, una altra de les artèries més transitades de l'àrea metropolitana, s'ha afegit a la llista negra d'incidents viaris del dia. Un accident a l'inici de la C-58, en sentit nord cap a Sabadell, ha obligat a tallar un dels carrils i ha provocat cues que s'arrosseguen des del Nus de la Trinitat, punt clau per a milers de desplaçaments diaris entre Barcelona i el Vallès.

Les imatges captades per les càmeres de Trànsit deixen clara la magnitud de la congestió: llargues files de vehicles avançant lentament i una situació d'incertesa per als conductors atrapats. El tall parcial de la via no només ha complicat la circulació a la mateixa C-58, sinó que ha tingut un efecte dominó sobre altres infraestructures adjacents.

| ACN

Efectes en cadena: B-20, B-10 i Santa Coloma també afectats

La incidència a la C-58 ha repercutit directament en la mobilitat de la zona nord de l'àrea metropolitana. Segons les últimes informacions de Trànsit, l'accident ha generat afectació viària a la pota Nord/B-20 cap a Santa Coloma de Gramenet, així com a la ronda Litoral/B-10 des de la zona del Fòrum fins al Nus de la Trinitat.

Aquests punts solen absorbir part del trànsit desviat des de l'AP-7 quan es produeixen problemes en aquesta autopista. Però avui, amb les dues principals vies d'entrada i sortida col·lapsades de manera simultània, la congestió és encara més gran.

Molts conductors han intentat evitar les cues de l'AP-7 buscant rutes alternatives, sense saber que es trobarien amb una situació similar a la C-58 i els seus ramals de connexió.

Divendres negre en la mobilitat de Barcelona i el seu entorn

Aquest divendres s'ha convertit en un autèntic calvari per als usuaris de les carreteres de l'entorn de Barcelona. El primer gran embús s'ha registrat a primera hora a l'AP-7, a l'alçada de Cerdanyola del Vallès, amb un accident que ha deixat retencions de fins a 3 quilòmetres.

| ACN

Més tard, un segon sinistre entre Montornès i Barberà del Vallès ha obligat a tallar diversos carrils i ha generat cues de més de 10 quilòmetres, mobilitzant fins i tot un helicòpter medicalitzat.

Ara, el caos es trasllada a la C-58 i a la xarxa de rondes, amb el risc que les cues es continuïn allargant durant tota la tarda. Els serveis d'emergència treballen contrarellotge per restablir la normalitat, però l'elevada densitat de trànsit fa que la recuperació sigui molt lenta.