Investiguen la parella d'Ana Julia Quezada per amenaces a la mare de Gabriel Cruz

L'entorn judicial d'un dels crims més mediàtics dels últims anys es troba en plena ebullició arran de les recents actuacions en la investigació de suposades amenaces relacionades amb la mare de Gabriel Cruz. El cas, que ja va commocionar l'opinió pública en el seu moment, suma ara noves incògnites i personatges implicats, desvetllant una trama complexa on les ombres del passat continuen projectant inquietud sobre el present.

L'ombra de les amenaces: detalls d'una investigació ampliada

En l'epicentre de la notícia, la parella sentimental d'Ana Julia Quezada, condemnada per l'assassinat de Gabriel Cruz, ha passat a ser també investigada judicialment. La decisió ha estat presa pel magistrat del jutjat d'instrucció número 1 d'Almeria, a només dotze dies que Ana Julia hagi de tornar a comparèixer davant el jutge per les greus amenaces de mort que hauria proferit contra Patricia Ramírez, mare del petit Gabriel.

La investigació es va intensificar després que una exreclusa, que va compartir mòdul penitenciari amb Quezada a la presó de Brieva (Àvila), prestés declaració el passat 2 de juny. Aquesta testimoni va relatar haver escoltat “moltíssimes, moltíssimes vegades” com Ana Julia, en to elevat i amb una hostilitat evident, llançava amenaces contra Patricia Ramírez des de dins de la presó. Segons l'excompanya, Quezada arribava a afirmar que “la mataria” i que no descansaria fins a “treure-se-la de sobre”.

La preocupació de les autoritats es va disparar quan l'exreclusa va manifestar que, no podent actuar directament des de la presó, Ana Julia estaria recorrent a terceres persones per executar els seus desitjos. La testimoni va assenyalar expressament l'actual parella de la condemnada, una jove catalana, com l'única persona en disposició de complir els seus desitjos, motivada per la forta dependència emocional que manté amb ella.

De l'amistat al cercle de confiança: com es va forjar la relació

Els orígens de la relació entre Ana Julia Quezada i la seva actual parella es remunten a finals de 2020, quan la jove va començar a cartejar-se amb la interna. El que en principi va ser un intercanvi epistolar amistós va derivar, segons consta en la investigació, en una relació sentimental establerta aproximadament des de 2022. Des de llavors, la parella hauria mantingut trobades íntimes periòdiques a la presó avilesa, consolidant una connexió personal que ara es veu enterbolida per les noves acusacions.

La jove catalana ja havia comparegut anteriorment com a testimoni en un procés paral·lel que investigava suposats favors concedits a Quezada dins la presó, a canvi de sexe, per part d'un funcionari i un cuiner del centre penitenciari.

Testimonis clau i presumptes amenaces directes

El testimoni de l'exreclusa no ha estat l'únic que ha posat en el punt de mira la parella de Quezada. Un tarotista, consultat amb freqüència per la jove catalana, també ha estat interrogat en el procés. Segons la seva declaració, la parella d'Ana Julia hauria compartit en trucades telefòniques la seva frustració i hostilitat envers Patricia Ramírez, arribant a verbalitzar amenaces del tipus: “Et juro que m'ho pagarà tot el que està fent”.

Aquest mateix testimoni va afegir que, després d'una aparició pública de Patricia Ramírez, la parella de Quezada li va transmetre la seva por que la relació amb Ana Julia pogués veure's perjudicada per la insistència mediàtica de la mare de Gabriel i que, si era així, “li ho faria pagar”.