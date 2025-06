Última hora, tragèdia a les carreteres catalanes: Mor el conductor d’un totterreny

La rutina matinal d'aquest dijous s'ha vist bruscament alterada per un succés tràgic que torna a posar el focus sobre la sinistralitat viària a Catalunya. Una nova víctima mortal se suma a l'estadística negra de les carreteres catalanes, confirmant la necessitat de mantenir la màxima prudència i reforçar la seguretat a la xarxa viària. Aquest darrer accident ha deixat sense vida una persona en un entorn rural on, paradoxalment, els desplaçaments solen considerar-se menys perillosos que a les grans vies metropolitanes.

Un accident mortal en una carretera secundària

Els fets s'han produït a primera hora de dijous 12 de juny, en una carretera que travessa paratges tranquils de l'Alt Urgell. Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a l'N-260, a l'altura del municipi de Montferrer i Castellbò, concretament al punt quilomètric 253,9. L'avís als serveis d'emergència ha arribat a les 6:34 hores, alertant de la sortida de via d'un vehicle tot terreny.

El conductor, un home de 57 anys i veí de Montferrer i Castellbò, era l'únic ocupant del vehicle en el moment de l'accident. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe va sortir de la calçada, resultant en un desenllaç fatal. La intervenció dels serveis d'emergència va ser immediata, però no es va poder fer res per salvar la vida del conductor.

Desplegament de mitjans i primeres hipòtesis

L'operatiu d'emergència ha mobilitzat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida resposta, l'equip mèdic únicament ha pogut certificar la defunció de la víctima al lloc de l'accident.

Balanç de víctimes a les carreteres catalanes

Amb aquesta tragèdia, ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d'any 2025, segons les dades provisionals publicades pel Servei Català de Trànsit. L'Alt Urgell, comarca eminentment rural i amb baixa densitat de trànsit, no està exempta d'aquest tipus d'accidents mortals, fet que demostra que el risc viari és una amenaça present en qualsevol entorn i que cap trajecte, per curt o conegut que sigui, està exempt de perill.

Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions al volant, especialment en carreteres secundàries i trams sinuosos com el de l'N-260. És precisament en aquest tipus de vies on es registren molts dels accidents més greus, a causa de factors com la menor visibilitat, els canvis bruscos en el traçat o l'absència de separació entre sentits.