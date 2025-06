5 persones ferides en un incendi terrible: Foc originat en un cubell d'escombraries

Aquesta darrera matinada s'ha convertit en un malson per als ocupants d'un habitatge i els seus veïns. Sense avís previ, el perill s'ha colat a l'interior d'un domicili, obligant a actuar amb rapidesa i precisió per evitar conseqüències fatals. Situacions com la viscuda aquesta nit tornen a demostrar la importància de la prevenció a la llar i l'eficàcia dels cossos d'emergència quan cada segon compta.

Alarma en plena nit per un incendi domèstic

El succés ha tingut lloc la matinada d'aquest dijous, concretament a la 1:35 hores, segons han informat fonts oficials de Bombers de la Generalitat. L'alerta ha saltat en un pis situat al carrer de la Cavalleria, al municipi de Manlleu, a la comarca d'Osona. L'incendi s'ha originat a la cuina de l'habitatge, afectant de manera directa un cubell d'escombraries i un escalfador.

Les flames, tot i estar localitzades en un espai reduït, han generat una intensa fumera que aviat s'ha propagat per l'interior de l'immoble, fent imprescindible l'evacuació i assistència dels ocupants.

| ACN

L'actuació ha estat ràpida: una dotació de Bombers ha acudit al lloc per sufocar l'incendi i assegurar l'immoble. Al mateix temps, dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al domicili per atendre els afectats per la inhalació de fum, una de les principals amenaces en aquest tipus d'incendis domèstics.

Cinc persones hospitalitzades per inhalació de fum

Com a conseqüència de l'incendi, un total de cinc persones han hagut de ser ateses pel personal sanitari del SEM. Entre els afectats hi ha dues dones, un home i dos menors d'edat, tots ells residents al mateix pis. A causa dels efectes del fum, han hagut de ser traslladats a l'Hospital de Vic per rebre l'atenció necessària i garantir la seva completa recuperació.

Afortunadament, no s'han registrat ferits greus ni danys personals més enllà de la inhalació de fum, tot i que l'ensurt ha estat considerable tant per a les víctimes com per als seus familiars i veïns. L'actuació ràpida dels serveis d'emergència, juntament amb l'evacuació preventiva i la ventilació de l'immoble, ha estat fonamental per evitar que la situació s'agreugés.

L'incendi s'ha iniciat a la cuina, afectant directament un cubell d'escombraries i un escalfador, segons han precisat les fonts de Bombers. Tot i que el foc no s'ha propagat a la resta de l'habitatge, l'acumulació de fum ha estat suficient per posar en risc la salut dels ocupants, que han hagut de ser evacuats de seguida.