Incendi brutal a l'interior d'un habitatge: 3 persones afectades

La matinada s'ha vist interrompuda per l'estrèpit de les sirenes i la inquietud creixent dels veïns. En qüestió de minuts, la calma habitual d'una petita localitat ha saltat pels aires, donant pas a una escena marcada per les flames, el fum i l'actuació dels serveis d'emergència. Un succés impactant que ha tornat a posar sobre la taula la importància de la resposta ràpida davant incendis en habitatges i el paper clau dels cossos d'emergència en situacions crítiques.

Intervenció urgent en un habitatge de dues plantes

El succés ha tingut lloc en una casa de dues plantes situada al carrer d’Amadeu Vives, al municipi de Collbató, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. L'avís a emergències s'ha produït a les 23:57 hores, alertant d'un incendi que ja s'havia estès per una habitació i un passadís interior. La virulència de les flames ha generat una densa columna de fum visible des de diversos punts de la localitat, generant una gran expectació i preocupació a l'entorn.

Quan els efectius dels Bombers han arribat al lloc, la situació era delicada: el foc estava totalment desenvolupat a la primera planta i existia el risc que el fum i les flames es propaguessin a la resta de l'immoble i als habitatges veïns.

| ACN

Els equips d'emergència han procedit a l'obertura de la porta d'accés principal, aconseguint evacuar un dels ocupants que va poder sortir pel seu propi peu. El segon ocupant ha estat localitzat a la terrassa de la casa, des d'on va ser assistit després d'una primera atenció in situ per part dels bombers, que hi han accedit utilitzant una escala colisa des d'un lateral de l'edifici.

Assistència mèdica i evacuació dels afectats

L'actuació dels Bombers no només s'ha centrat en l'extinció del foc i l'evacuació dels ocupants, sinó també en la inspecció minuciosa de l'immoble per descartar la presència de més persones a l'interior. Paral·lelament, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat tres unitats per atendre els afectats per inhalació de fum.

Segons la informació facilitada pel SEM, tres persones han resultat afectades: dos homes, que han estat traslladats a centres hospitalaris de referència (un a l'Hospital de Martorell i un altre a l'Hospital Moisès Broggi), i una dona que ha estat atesa i donada d'alta al lloc per presentar símptomes lleus.

Els Bombers també han prestat assistència a una persona amb mobilitat reduïda, ajudant-la a tornar al seu domicili després d'assegurar-se que l'habitatge estava completament ventilat i lliure de riscos derivats de l'incendi o del fum. A més, es van realitzar tasques de revisió de punts calents i ventilació a l'interior de l'immoble, així com en una casa del mateix carrer afectada parcialment per la propagació del fum.