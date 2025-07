Tragèdia mortal en xocar un motorista contra un cotxe i un bol·lard

per Mireia Puig

Un incident greu va sacsejar diversos vianants aquest dimarts a la tarda, quan un motorista va perdre el control després de col·lidir violentament amb un altre vehicle. L'impacte va desencadenar una seqüència dramàtica que va acabar amb la mort del conductor, deixant consternats els qui van observar els fets.

Un xoc inesperat i conseqüències letals

El succés es va produir poc abans de les 20:00 hores d'ahir 8 de juliol, en una de les rotondes més transitades del nord de Madrid. El motorista, un jove de 24 anys, circulava quan va ser impactat per un turisme en moviment. L'impacte el va llançar a gran velocitat, provocant-li una caiguda que va acabar de manera tràgica en col·lidir contra un bolard de formigó a la rotonda de les Reials Acadèmies, a l'Avinguda de la Il·lustració, al districte de Fuencarral-El Pardo.

Fonts d'Emergències Madrid van confirmar que el ferit va patir múltiples traumatismes en colpejar el bolard, fet que va fer extremadament greus les seves lesions.

| Policía Nacional

Actuació sobre el terreny: vida entre vides

El desplegament humanitari va ser immediat: una metgessa i una infermera es trobaven al lloc per casualitat i van realitzar les primeres maniobres de reanimació cardíaca. Instants després, l'equip del SAMUR‑Protecció Civil va continuar amb l'atenció de manera ininterrompuda durant més de 40 minuts.

Tot i el seu esforç, l'informe oficial va confirmar la mort del jove motorista. Precisament, un psicòleg de SAMUR es va fer càrrec d'atendre diversos testimonis, a més de ser l'encarregat de donar la pitjor de les notícies a la família.

La Policia Municipal, per la seva banda, es va ocupar de regular el trànsit col·lapsat per la inesperada intervenció, i ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre.

| ACN

La rotonda de les Reials Acadèmies forma part d'un nus viari d'alta densitat en horari punta, proper també al centre comercial La Vaguada. El bolard contra el qual va impactar el motorista està instal·lat amb l'objectiu de protegir l'espai per a vianants i els accessos més habituals, però la seva estructura —de formigó i formes cilíndriques— el converteix en un obstacle especialment perillós en cas de sortida de la via.

Aquest accident s'emmarca dins de una sèrie de sinistres registrats a Madrid durant les últimes setmanes. Tot i que al juny es va registrar un altre incident a Vallecas que va deixar un motorista de 24 anys en estat greu després de col·lidir amb un vehicle, el succés més recent va ser fatal.

La mort d'aquest jove motorista de 24 anys a Fuencarral-El Pardo colpeja de ple la sensibilitat pública. L'accident, ocorregut a la rotonda de les Reials Acadèmies, ressalta les fragilitats de la convivència entre vehicles i estructures urbanes. La combinació d'un impacte amb un cotxe i un xoc contra un bolard ha resultat en una tragèdia evitable. Serà clau que les autoritats locals revisin protocols i normatives per reduir el risc en punts tan crítics de la capital.