7 dotacions de Bombers intervenen en un nou incendi forestal

per Joan Grimal

El foc s'ha declarat a Palau de Noguera, una pedania del municipi de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà. L'avís es va rebre a les 16:28 hores de la tarda de dilluns, i la resposta no es va fer esperar: set dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar ràpidament fins a la zona.

L'incendi es va originar en una àrea de camps sembrats, alguns ja collits i d'altres encara pendents de recol·lecció. Malgrat les altes temperatures i la presència de matèria vegetal seca, la ràpida intervenció dels equips d'emergència va permetre controlar la situació amb agilitat.

Foc contingut en qüestió de minuts

Segons han informat fonts dels Bombers, el foc es va propagar amb rapidesa inicial sobre el terreny agrícola, però no va arribar a desenvolupar-se amb alta intensitat durant gaire temps. L'arribada ràpida de les unitats d'extinció va ser clau per perimetrar l'incendi en qüestió de minuts i evitar que s'estengués a zones més vulnerables, com àrees forestals o masies properes.

| @bomberscat, XCatalunya

Tot i que les flames van arribar parcialment a una petita zona verda adjacent, la situació va ser ràpidament continguda i el foc va començar a perdre força abans de posar en perill altres infraestructures o habitatges. No s'han hagut de lamentar danys personals ni materials de gravetat.

Zona agrícola afectada, però sense conseqüències greus

L'impacte principal de l'incendi s'ha produït sobre terrenys agrícoles. Algunes hectàrees de cereal ja collit van cremar completament, mentre que d'altres, encara pendents de collir, es van veure afectades parcialment. Malgrat l'ensurt, la ràpida actuació ha impedit una destrucció més gran de les collites.

| @bomberscat, XCatalunya

Des del consistori de Tremp s'ha valorat positivament la coordinació entre els Bombers i els agricultors de la zona, alguns dels quals van col·laborar activament amb maquinària agrícola per frenar l'expansió de les flames. És una pràctica habitual en entorns rurals on els incendis poden tenir un comportament imprevisible.

Risc alt per l'onada de calor

El succés ha tornat a posar sobre la taula l'elevat risc d'incendis a la regió a causa de l'onada de calor que afecta bona part de l'interior de Catalunya. Les altes temperatures, la sequedat del terreny i el vent converteixen qualsevol espurna en una amenaça real aquests dies.

Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions en zones agrícoles i forestals. Van recordar que estan prohibides les cremes de restes vegetals, l'ús de maquinària amb risc d'espurna, i recomanen evitar activitats que puguin generar foc o calor extrema en zones de risc.

Un estiu especialment delicat al Pallars

El Pallars Jussà està sent una de les comarques més vigilades aquest estiu per l'acumulació de biomassa, la poca pluja de primavera i la calor sostinguda des de juny. Tot i que la majoria d'incendis s'han contingut ràpidament, els responsables dels equips d'emergències adverteixen que la situació pot tornar-se crítica en minuts.

Des de Bomberscat destaquen que la prevenció i la intervenció ràpida estan marcant la diferència en la campanya d'incendis d'aquest 2025. En el cas de Tremp, el protocol va funcionar amb eficàcia i l'incendi es va resoldre sense conseqüències majors.

El balanç provisional de l'incendi de Palau de Noguera es tanca, per tant, amb pocs danys materials, sense víctimes i una actuació eficaç que va evitar un possible desastre agrícola. Un toc d'atenció més en un estiu que exigeix màxima precaució.