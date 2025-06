Última hora, nou incendi en vegetació agrícola: Treballen 16 dotacions de Bombers

L'estiu avança i, amb ell, els riscos d'incendis en àrees agrícoles tornen a prendre protagonisme en el panorama d'emergències de Catalunya. Aquest dimecres, un nou incident ha obligat a desplegar un important operatiu d'extinció, mostrant un cop més la vulnerabilitat del territori davant les altes temperatures i la sequedat extrema dels camps.

Desplegament urgent davant un incendi de ràpida propagació

L'alerta ha saltat minuts abans de les dues de la tarda, quan la central d'emergències ha rebut l'avís d'un incendi que començava a consumir vegetació agrícola en una zona rural. Aviat, una columna de fum blanquinós s'ha fet visible des de diferents punts de la comarca, despertant la preocupació entre agricultors i veïns dels voltants. Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat, el focus principal de l'incendi se situa al terme municipal d'El Far d'Empordà, un entorn caracteritzat per extensos camps de conreu i sense nuclis urbans propers en perill immediat.

L'operatiu de resposta ha estat immediat i contundent: fins a 16 dotacions de bombers s'han activat a l'emergència, de les quals 12 eren terrestres i 4 aèries. Entre els mitjans aeris mobilitzats, hi ha un helicòpter de comandament, un bombarder i dos avions de vigilància i atac, imprescindibles per fer descàrregues sobre zones de difícil accés i supervisar l'evolució del foc des de l'aire.

| ACN

Treball coordinat i evolució favorable

L'actuació a l'incendi d'El Far d'Empordà compta, a més, amb la col·laboració d'agricultors de la zona, que han posat a disposició dels equips un tractor per fer tallafocs als camps propers. Gràcies a aquesta coordinació, poc abans de les tres de la tarda, l'avanç del foc ha pogut ser aturat en topar amb un camp de blat de moro, que ha actuat com a barrera natural i ha permès als bombers centrar-se en els flancs per estabilitzar el perímetre. E

Malgrat l'espectacularitat de la columna de fum i l'ampli desplegament de recursos, els bombers han confirmat que l'incendi afecta majoritàriament vegetació agrícola i no hi ha risc per a cap nucli habitat. Les imatges aèries difoses pels mateixos serveis d'extinció mostren la magnitud de la zona cremada i l'esforç col·lectiu per contenir les flames en un paisatge típicament estiuenc de l'Empordà.

L'episodi d'El Far d'Empordà se suma a la llarga llista d'incendis agrícoles i forestals que, cada any, posen a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència a Catalunya. El període estival, especialment a partir de finals de juny, representa el moment de més vulnerabilitat per als conreus i boscos, coincidint amb onades de calor, vent i manca de precipitacions. Aquest context obliga tant les administracions com els agricultors a extremar la vigilància, mantenir nets els marges i col·laborar activament en la prevenció de sinistres.