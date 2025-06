Alerta a la C-55 per l'incendi d'un vehicle: El foc arriba a la vegetació

per Iker Silvosa

El migdia d'aquest dimecres s'ha vist alterat per una emergència que ha generat alarma entre conductors i veïns, en un moment en què la seguretat a les carreteres i l'amenaça dels incendis forestals preocupen especialment durant els mesos de calor. El que va començar com una incidència menor s'ha transformat en qüestió de minuts en un desplegament de serveis d'emergència i una nova crida d'atenció sobre el risc de les altes temperatures i els desplaçaments per vies ràpides.

Un incendi sobtat en plena carretera

Tot just passaven uns minuts del migdia quan el telèfon d'emergències 112 rebia l'avís: un vehicle cremava al voral de la C-55, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages. La incidència s'ha produït a l'altura de Sant Joan de Vilatorrada, en una zona propera a les sortides de Callús i a prop de la coneguda benzinera Tamoil, segons han confirmat fonts i testimonis a través de xarxes socials.

Les flames, originades al cotxe, no han trigat a propagar-se a la vegetació del marge de la carretera, generant una densa columna de fum visible des de diferents punts de la via. En ple context de sequera i temperatures elevades, la preocupació de conductors i veïns ha augmentat davant la possibilitat que l'incendi s'estengués a zones agrícoles i forestals veïnes.

| ACN

Desplegament d'emergències i situació sota control

La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat ha estat clau per evitar conseqüències majors. Segons han comunicat a través dels seus canals oficials, s'han mobilitzat de seguida sis dotacions terrestres fins al lloc dels fets després de rebre l'avís a les 12:50 del migdia. A la seva arribada, els bombers s'han centrat a sufocar tant el vehicle incendiat com les flames que afectaven la vegetació veïna, evitant que el foc arribés a zones de més valor ecològic o habitatges propers.

Afortunadament, no s'han produït danys personals en aquest incident. Les tasques d'extinció han avançat amb eficàcia i, després d'estabilitzar el focus, algunes de les dotacions activades han començat a retirar-se progressivament de l'operatiu. La confirmació ha arribat poc després de dos quarts de tres de la tarda: l'incendi a la vegetació de Sant Joan de Vilatorrada estava oficialment estabilitzat.

Les conseqüències de l'incendi no només s'han limitat als danys materials i mediambientals. La circulació a la C-55 s'ha vist seriosament afectada durant bona part d'aquestes primeres hores de la tarda, amb retencions que arriben fins a un quilòmetre en sentit Súria, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit. Els conductors que circulaven en direcció a Santpedor i altres localitats properes es van veure obligats a extremar la precaució i fins i tot a buscar rutes alternatives mentre durava la intervenció dels serveis d'emergència.