Nou drama en una platja: Mor ofegat un home de 54 anys

Un matí d'estiu que semblava tranquil ha acabat tenyit de dol després d'un succés que torna a recordar els perills ocults en els entorns més quotidians. El que havia de ser un dia més de descans i oci vora el mar ha acabat convertint-se en l'escenari d'una tragèdia que ha commocionat tots els presents.

Un ofegament que sorprèn en plena temporada d'estiu

Els fets han tingut lloc a primera hora d'aquest dimecres, en un context on la seguretat a les platges està més reforçada que mai a causa de l'inici de la campanya d'estiu. A les 10:14 hores, una trucada al telèfon d'emergències 112 alertava de la presència d'una persona surant a prop d'una boia. De seguida, l'equip de socorrisme present a la platja ha reaccionat i s'ha llençat a l'aigua per rescatar el banyista.

En pocs minuts, l'home ha estat tret del mar i els socorristes han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, en un intent desesperat per revertir la situació. Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un dispositiu de tres unitats terrestres per acudir amb la màxima rapidesa possible. Malgrat els esforços coordinats per part dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar la vida de l'home de 54 anys, de nacionalitat espanyola, que finalment ha mort a la sorra.

La intervenció dels serveis d'emergència

El desplegament no ha acabat amb la intervenció dels sanitaris. A la platja de Ribes-Roges, a Vilanova i la Geltrú, també s'hi han desplaçat efectius del cos de Mossos d'Esquadra, incloent-hi una unitat marítima i dues terrestres, per fer-se càrrec de la situació i garantir la seguretat a la zona.

Cal destacar que en el moment de l'ofegament onejava la bandera verda, la qual cosa indica que les condicions del mar eren òptimes per al bany. Aquesta dada resulta especialment rellevant, ja que, tot i la presència de vigilància i que l'estat del mar no presentava riscos evidents, la tragèdia no es va poder evitar. L'incident ha generat consternació entre els usuaris de la platja i ha fet saltar les alarmes sobre la necessitat d'extremar la precaució, fins i tot en escenaris aparentment segurs.

Quarta víctima mortal a les platges catalanes aquest estiu

Amb aquesta nova mort, ja són quatre les persones que han perdut la vida a les platges de Catalunya des que va començar la campanya estival el passat 15 de juny. Cada estiu, les autoritats insisteixen en la importància de mantenir una actitud responsable a prop de l'aigua, recordant que els accidents poden passar en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància. Protecció Civil ha aprofitat aquest tràgic succés per insistir que, davant qualsevol símptoma de malestar o dificultat dins l'aigua, cal avisar de seguida el servei de socorrisme o contactar amb el 112 per agilitzar la intervenció i augmentar les possibilitats de supervivència.