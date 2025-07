Última hora, nou incendi forestal a Catalunya: Cremen 15 hectàrees

per Iker Silvosa

Les altes temperatures i la sequera persistent estan posant a prova un cop més la capacitat de resposta dels serveis d'emergència a Catalunya. Mentre tota l'atenció informativa segueix centrada en el devastador incendi que avança sense control al municipi de Paüls, on les flames ja han arrasat més de 150 hectàrees, un altre virulent front de foc ha posat en alerta la comarca del Solsonès durant la tarda d'aquest dilluns.

L'incendi avança a Pinell de Solsonès

A primera hora de la tarda, un nou incendi ha sorprès els habitants de la Plana de la Maçana, al terme municipal de Pinell de Solsonès (Lleida). Segons les informacions confirmades pels Agents Rurals i Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, el foc s'ha originat en una zona agrícola, afectant principalment camps de cereal sense segar i amenaçant també una massa forestal humida que, afortunadament, ha contribuït a alentir la virulència de les flames en alguns punts.

L'incendi ha assolit una superfície provisional d'unes 15 hectàrees, segons dades facilitades pels Agents Rurals al voltant de les 16:00 hores. Des dels primers minuts, la resposta ha estat contundent: els Bombers han desplegat fins a 27 dotacions terrestres i set mitjans aeris per intentar frenar la progressió de l'incendi i protegir les masies i una granja de porcs situades a la zona. Els equips d'extinció han utilitzat la tècnica del "foc tècnic", una maniobra que consisteix a provocar petites cremes controlades per limitar l'avanç de les flames i evitar que l'incendi es propagui descontroladament cap a zones encara no afectades.

Situació complicada: dos fronts actius i perill per a explotacions agrícoles

El foc, que s'ha declarat en plena campanya de collita, ha avançat amb rapidesa pels camps de cereal, afavorit per la vegetació seca i les condicions meteorològiques adverses. Segons han informat els Bombers en el seu darrer balanç, el front d'avanç principal i el flanc esquerre continuen oberts i actius, cosa que dificulta les tasques de control. La presència d'una taca forestal humida ha impedit que l'incendi adquireixi una intensitat més gran en una de les seves zones crítiques, però la situació continua sent preocupant, especialment per la proximitat d'explotacions agrícoles i ramaderes.

Els serveis d'emergència han demanat precaució a la població de la zona i han recomanat seguir en tot moment les indicacions de Protecció Civil, que no descarta ordenar confinaments puntuals si l'evolució del fum o l'avanç de les flames ho fes necessari.

L'operatiu coordinat pels Bombers de la Generalitat ha sumat efectius amb el pas de les hores: en els primers moments del sinistre, es van mobilitzar 14 dotacions (quatre d'elles aèries), però davant l'augment de la superfície afectada i la dificultat per frenar els fronts actius, el dispositiu s'ha ampliat fins a arribar a les 27 dotacions i set aeronaus, entre helicòpters i avions de vigilància i atac.

Les imatges compartides pels cossos d'emergència mostren una extensa columna de fum blanc i marró visible a quilòmetres de distància, un senyal inequívoc del caràcter agrícola i forestal de l'incendi. La situació es manté en constant evolució, i els tècnics insisteixen en la importància de no abaixar la guàrdia mentre els dos principals fronts romanguin sense control total.