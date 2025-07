Un home ferit greu després de ser apunyalat al pit per un magribí: autor detingut

La matinada d'aquest dilluns ha deixat una nova escena de violència que ha sacsejat una ciutat catalana en plena celebració festiva. L'ambient, marcat pel bullici de la festa major i el tràfec habitual de les nits d'estiu, es va veure de sobte alterat per un greu incident que va posar en alerta els cossos policials i els serveis d'emergència. Un home va resultar ferit de gravetat després d'un enfrontament que, lluny de ser un cas aïllat, torna a posar sobre la taula la creixent preocupació pels episodis de violència amb arma blanca en espais públics.

Segons ha informat El Caso, els fets es van produir al voltant de la passada mitjanit, quan una discussió entre dos homes va acabar desembocant en un episodi violent d'extrema gravetat. La investigació apunta que tant l'agressor, algerià, com la víctima, marroquina, es trobaven en un local de kebab situat en una de les zones més concorregudes del municipi.

La baralla, l'origen de la qual encara no ha pogut ser aclarit, va anar escalant en intensitat fins que, en un moment donat, un dels implicats va treure una arma blanca i la va clavar directament al pit de l'altre. Ràpidament, l'alarma es va estendre entre els testimonis i es va avisar els serveis d'emergència. El personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va arribar al lloc en pocs minuts i, després d'estabilitzar la víctima —un home d'uns 40 anys—, va procedir al seu trasllat urgent a un centre hospitalari. El pronòstic continua sent greu.

| SEM

Detenció i antecedents del presumpte autor

Després dels fets, la policia catalana va activar un dispositiu de recerca, recolzant-se en la descripció facilitada tant per la víctima com per testimonis presencials. La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra va permetre la identificació i localització del presumpte autor durant el matí d'aquest dilluns. Es tracta d'un home de 29 anys, de nacionalitat algeriana, que ja acumulava tres antecedents policials previs per incidents similars.

La detenció s'ha produït sense incidents destacables i el detingut ha passat a disposició judicial, mentre la investigació continua oberta per aclarir els detalls i el rerefons de l'enfrontament. La policia manté totes les hipòtesis obertes i no descarta noves actuacions, donada la conflictivitat recurrent a l'entorn del local on es van produir els fets.

| ACN

Un local marcat pels aldarulls

El succés va tenir lloc al barri de Ca n'Anglada, a la ciutat de Terrassa, concretament en un conegut establiment de kebabs del carrer Sant Tomàs. Aquest punt ha estat assenyalat en nombroses ocasions pels veïns i les forces de seguretat com a focus habitual d'aldarulls, tant a l'interior del local com a la via pública. No és la primera vegada que es produeixen agressions en aquest lloc, especialment durant les nits més concorregudes o en dates assenyalades com la festa major, cosa que ha generat una creixent preocupació entre els residents del barri.

Malgrat els reiterats incidents, l'establiment segueix obert i funcionant, mentre la pressió veïnal per buscar solucions s'intensifica. El succés se suma a una llarga llista de conflictes que han portat els Mossos a mantenir una vigilància constant a la zona.