Novetats a l'incendi de Paüls (Baix Ebre): Quatre localitats confinades

El focus de la preocupació aquesta tarda s'ha traslladat al Baix Ebre, on un incendi forestal iniciat poc abans de la una del migdia ha posat en escac la comarca i ha obligat a desplegar un dispositiu abultat. El foc, originat al barranc de l’Infern, a prop de Paüls, ha crescut amb rapidesa a causa del vent de mestral, característic per la seva sequedat i força, dificultant enormement la tasca dels Bombers de la Generalitat.

Més de 60 efectius, amb el suport de tretze dotacions terrestres i set mitjans aeris, estan treballant intensament per contenir un incendi que avança sense treva cap a la carretera TV-3541, en direcció a Xerta. Els equips s'han vist obligats a prioritzar el flanc esquerre, el més proper a la carretera, alhora que intenten tancar el dret, un sector especialment complicat per l'orografia i l'escassetat d'accessos. Aquesta zona de difícil arribada és especialment perillosa perquè es troba al costat del Parc Natural dels Ports, un enclavament de gran valor ecològic que podria veure's afectat si el foc aconsegueix expandir-se cap allà.

El comportament de l'incendi és especialment agressiu: la gran intensitat de les flames i la generació de focus secundaris han posat en màxima alerta tots els serveis d'emergència. Segons les primeres estimacions dels Agents Rurals, ja són unes 40 hectàrees les afectades pel foc, tot i que la xifra podria créixer en les pròximes hores.

| ACN

Quatre municipis confinats i activació de l'alerta màxima

La dimensió de l'incendi i, sobretot, la densa columna de fum han obligat a activar mesures excepcionals de protecció per a la població. Protecció Civil ha emès una alerta Es-Alert als mòbils dels veïns de Paüls, però també de les localitats properes de Xerta, Alfara de Carles i Aldover. El missatge, que ha arribat a centenars de telèfons, indica l'ordre de confinament immediat: es recomana tancar portes i finestres i romandre a l'interior dels habitatges fins a nou avís.

Aquesta mesura excepcional respon a la preocupació pel fum i la possible toxicitat de l'aire, però també a la necessitat de deixar les carreteres i accessos lliures per als equips d'emergència. El Pla especial d’emergències per incendis forestals INFOCAT s'ha activat en fase d'alerta i el Pla Alfa roman en nivell 3 a causa de l'elevat risc d'incendi forestal a la zona.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 180 trucades en poc temps alertant de la presència de fum i de l'avanç de les flames. L'impacte visual és tal que la columna es pot divisar fins i tot des de municipis tan llunyans com Gratallops, al Priorat, a més de 60 quilòmetres de distància, una dada que il·lustra la virulència i la magnitud de l'incendi de Paüls, segons informen des d'El Nacional.

De moment, no s'han reportat danys personals ni s'ha procedit al desallotjament d'habitatges, però la preocupació creix a mesura que avancen els minuts i es manté la incertesa sobre l'evolució del foc, especialment amb la previsió de vent de llevant per a la tarda. L'amenaça per al Parc Natural dels Ports i les infraestructures properes és real, i la tasca dels equips d'emergència se centra a evitar que el foc superi la carretera TV-3541, un punt estratègic per frenar la seva propagació.