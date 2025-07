Última hora, un nou incendi forestal sacseja Catalunya: 13 dotacions dels Bombers

Tornen a sonar tambors d'incendi forestal a Catalunya. Amb els tràgics focs de la Segarra i de Paüls a la memòria, qualsevol alarma per aquest tipus d'incidència es treballa a destall, per intentar evitar que arribin als mateixos nivells que aquests dos incendis. I després d'un cúmul de dies plujosos, sembla que ens havíem oblidat, però l'amenaça continua sent real, ja que l'estiu no ha fet més que començar. I així ho demostra aquest nou incendi forestal.

L'incendi s'ha declarat durant la tarda d'aquest dijous, després d'un avís rebut a les 15:32 hores, cosa que ha permès una activació ràpida dels equips d'intervenció. L'origen del foc se situa en una finca agrícola recentment llaurada, un tipus de terreny on, en moltes ocasions, les condicions meteorològiques i la vegetació seca poden afavorir l'aparició d'espurnes o l'inici de les flames. Poc després, l'incendi s'ha propagat cap a una illa de massa forestal, multiplicant el risc d'expansió descontrolada.

En pocs minuts, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de mig centenar de trucades alertant de la columna de fum, visible a gran distància. La mobilització ha estat immediata: un total de 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat i treballen ara a la zona, entre elles onze unitats terrestres i dos mitjans aeris. La seva tasca principal se centra a evitar que el foc arribi a les granges properes i a protegir les infraestructures agrícoles de la zona.

| ACN

El Pla de Santa María i Santes Creus, al centre de l'emergència

L'escenari d'aquest nou incendi forestal es troba entre els municipis del Pla de Santa María i Santes Creus, a la comarca de l'Alt Camp, una zona coneguda pel seu mosaic de camps agrícoles i àrees forestals. La proximitat de la carretera C-37 i la TP-2002 està obligant a redoblar els esforços per mantenir controlat l'avanç del foc i garantir la seguretat tant dels veïns com dels conductors que circulaven per la zona.

Les imatges aèries difoses pels mateixos Bombers mostren la magnitud de l'operatiu i l'estratègia desplegada des de l'aire. A les gravacions es pot observar com els equips prioritzen el flanc dret de l'incendi, el punt més vulnerable per on el foc podria propagar-se ràpidament a la massa forestal. Al llarg de la tarda, les línies d'aigua i les descàrregues dels helicòpters estan resultant claus per contenir l'avanç de les flames, especialment als punts de difícil accés terrestre.

Protegir les granges, la prioritat davant l'avanç de les flames

Un dels reptes més importants per als equips d'emergència ha estat salvaguardar les explotacions ramaderes i agrícoles properes a l'incendi. Gràcies a la ràpida intervenció, s'han protegit diverses granges, establint línies d'aigua en zones estratègiques i actuant de manera preventiva per evitar danys majors. A més, els bombers estan revisant constantment el perímetre per detectar possibles focus secundaris, un risc freqüent quan el vent pot transportar brases a altres àrees.

Segons informen les fonts oficials, l'incendi evoluciona favorablement i, en aquests moments, les línies de defensa han aconseguit frenar l'avanç més perillós en direcció al bosc. No obstant això, la situació continua sota vigilància per evitar que qualsevol canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar el foc. Veurem com avança la situació en els pròxims minuts.