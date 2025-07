Terrible incendi en una indústria: 10 dotacions dels Bombers

El matí ha començat amb una inquietant columna de fum visible des de diversos punts, provocant la sorpresa i la preocupació de qui transitava per la zona. No era una jornada qualsevol: el que a simple vista semblava un incident més, ben aviat ha desencadenat un important desplegament d'emergències a l'àrea metropolitana. Els serveis d'emergència, en alerta màxima, no han trigat a mobilitzar els seus efectius davant el risc potencial del succés.

Foc declarat i resposta immediata

L'avís ha arribat poc abans de les 10 del matí, exactament a les 9:55 hores, moment en què els equips d'emergències han rebut el primer avís d'un incendi en una empresa del sector industrial. En qüestió de minuts, l'operatiu s'ha posat en marxa i fins a deu dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al polígon afectat, situat al conegut carrer Puig i Cadafalch, al municipi de Rubí.

L'incendi s'ha declarat a l'exterior d'una indústria dedicada al reciclatge de materials diversos. Fonts del cos de bombers han confirmat que el foc afectava principalment materials emmagatzemats a l'aire lliure. Malgrat l'espectacularitat de les flames, no s'han produït danys personals, una dada especialment rellevant tenint en compte el tipus d'indústria i els riscos potencials associats.

| @bomberscat

Material perillós i activació de la prealerta radiològica

Un dels elements que ha elevat el nivell de preocupació ha estat la naturalesa del material emmagatzemat. Al recinte afectat per l'incendi es guardaven fragments d'alumini i, segons fonts de Protecció Civil, també bobines de titani, emmagatzemades en contenidors específics. Aquest tipus de materials pot reaccionar de manera perillosa en cas d'exposició al foc, fet que ha portat a activar per protocol una prealerta radiològica, una mesura preventiva que poques vegades s'implementa i que demostra la seriositat de la situació.

L'activació de la prealerta radiològica no significa que hi hagi hagut alliberament de material radioactiu, sinó que, per protocol, s'extremen les precaucions davant la possibilitat que certs materials industrials generin situacions de risc químic o radiològic en veure's exposats a les altes temperatures de l'incendi. Els bombers, conscients d'aquest risc, han fet maniobres defensives i han treballat des del primer moment per contenir les flames i evitar que s'estenguessin a altres zones de l'empresa.

Evolució de l'incendi i estabilització

Al llarg del matí, les imatges de l'operatiu i l'avenç de l'incendi han circulat per xarxes socials, mostrant l'intens treball dels bombers. En els primers compassos de l'incident, el foc seguia actiu i evolucionava favorablement gràcies a la ràpida intervenció dels efectius. Posteriorment, els responsables de l'operatiu han comunicat l'estabilització de l'incendi, tot i que el dispositiu s'ha mantingut amb onze dotacions encara al lloc, treballant per refredar i assegurar la zona.

Segons les darreres dades oficials, el foc ha afectat diverses bobines de titani dins dels contenidors, obligant els equips d'extinció a adaptar les seves tècniques per evitar reaccions inesperades. La prioritat absoluta ha estat, en tot moment, la seguretat de les persones i el control del possible impacte mediambiental derivat de l'incident.