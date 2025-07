Tragèdia de matinada en una platja de Barcelona: Mor un jove de 23 anys

per Iker Silvosa

No totes les nits d'estiu acaben com comencen. Les hores més fosques poden transformar-se en escenari de tragèdies que marquen per sempre la memòria col·lectiva. Quan el bullici s'apaga i les onades trenquen a la vora sota la mirada d'uns pocs testimonis, qualsevol distracció o imprudència pot convertir-se en notícia. Aquesta matinada, un succés dramàtic ha tornat a posar en evidència els riscos que sorgeixen als entorns aquàtics, especialment quan la vigilància és menor i la prudència resulta més necessària que mai.

Tot va passar la matinada de dijous, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada a les 03.04 hores alertant de la desaparició d'un jove que havia entrat al mar i no tornava a la vora. La notícia va activar de seguida un gran dispositiu de rescat a la platja de la Barceloneta, un dels punts més emblemàtics i freqüentats de Barcelona.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), efectius dels Bombers de Barcelona —incloent-hi submarinistes i equips especialitzats en drons—, Salvament Marítim i agents de la Guàrdia Civil. Les tasques de recerca van ser intenses i coordinades, amb la tecnologia jugant un paper decisiu: va ser un dron desplegat pels bombers el que finalment va localitzar el jove a l'aigua, poc abans de les set del matí.

Un desenllaç tràgic tot i els esforços dels serveis d'emergència

La tensió a l'operatiu era màxima. Els equips d'emergència van recuperar ràpidament el cos i van intentar maniobres de reanimació a la mateixa platja, però tots els esforços van resultar inútils. El jove, de només 23 anys, va ser declarat mort al mateix lloc, sumant així una nova víctima a una estadística preocupant que no para de créixer.

La mort d'aquest jove suposa ja la tretzena víctima mortal a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Es tracta d'una xifra alarmant, ja que duplica àmpliament els registres de l'any anterior per aquestes dates, quan s'havien comptabilitzat cinc morts. La dada convida a la reflexió i posa en relleu la necessitat d'extremar les precaucions als espais aquàtics, fins i tot en contextos aparentment controlats com el litoral de Barcelona.

El succés de la Barceloneta il·lustra, a més, com la tecnologia s'ha convertit en un aliat imprescindible en la gestió d'emergències. L'ús de drons per part dels serveis de bombers va permetre localitzar ràpidament la víctima en un entorn de difícil accés durant la nit, accelerant les tasques de rescat i aportant una capacitat de reacció que, en altres èpoques, hauria estat impensable. Tanmateix, la tecnologia no substitueix la prevenció ni la responsabilitat individual.

Des de Protecció Civil de la Generalitat s'ha insistit, després d'aquest darrer incident, en la importància de seguir les indicacions dels socorristes, banyar-se en zones segures i no perdre mai de vista els menors o persones vulnerables. Cal recordar que en cas d'emergència la rapidesa és clau: trucar de seguida al 112 pot salvar vides. Els experts també recomanen evitar banys nocturns, especialment si s'està sol o sota els efectes del cansament o l'alcohol.