Última hora, incendi forestal: Els Bombers demanen anul·lar la circulació de trens

En una jornada marcada per temperatures extremes i màxima tensió al territori, una nova emergència ha alterat la normalitat en una de les principals rutes ferroviàries del país. L'impacte de la calor, sumat a l'alt risc d'incendi forestal que es manté actiu des de primera hora, ha tornat a posar a prova la capacitat de resposta dels equips d'emergència.

El foc obliga a tallar la circulació ferroviària

Els fets s'han desencadenat poc abans de la una del migdia, quan un incendi de vegetació a Sant Vicenç de Castellet ha començat a avançar en una zona agrícola propera a una de les infraestructures clau de la xarxa de trens de Catalunya. Les condicions del dia, amb calor sufocant i humitat baixa, han afavorit que les flames es propaguessin amb rapidesa i posessin en perill no només els terrenys agrícoles, sinó també les mateixes vies del tren.

Fonts oficials dels Bombers de la Generalitat han informat que l'incendi presentava una intensitat mitjana, afectant especialment el flanc esquerre del perímetre, que va quedar ancorat a les vies del tren, mentre que el flanc dret va aconseguir travessar-les, incrementant la perillositat de la situació. Davant d'aquest escenari, i per garantir la seguretat de passatgers i personal ferroviari, s'ha sol·licitat la interrupció immediata de la circulació de trens al tram afectat.

| ACN

Trens aturats i transport alternatiu en plena onada de calor

La decisió de tallar el trànsit ferroviari ha estat adoptada per Protecció Civil i Adif a petició dels Bombers, activant-se el protocol de prealerta FERROCAT. El tall afecta de manera directa la línia R4 de Rodalies de Catalunya, al tram comprès entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, i la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Vicenç i Manresa Viladordis.

Com a mesura d'urgència, s'ha posat en marxa un pla alternatiu de transport amb transbordaments per carretera per als usuaris que s'han vist atrapats per la interrupció. La situació ha generat notables molèsties entre els passatgers i ha obligat a coordinar equips d'emergències, operaris ferroviaris i cossos de seguretat per garantir l'evacuació i el restabliment de la normalitat tan aviat com sigui possible.

La resposta ràpida ha evitat incidents personals, però la imatge dels trens aturats i els camps fumejants se suma a una jornada en què l'alerta per incendis ja era màxima a tota la comunitat.

Altres incendis agrícoles: la lluita incansable dels bombers

Més enllà de l'incendi que ha obligat a tallar el trànsit ferroviari, el matí ha estat marcat per dos altres sinistres rellevants al territori. A Maçanet de la Selva, un incendi agrícola iniciat al voltant de les 11:50 hores ha obligat a desplegar fins a vuit dotacions terrestres dels Bombers per contenir l'avanç de les flames, que van arribar a apropar-se perillosament a la carretera C-35. Gràcies a la ràpida intervenció, el foc ha estat finalment controlat, evitant que arribés a zones forestals més extenses. Els equips han treballat durant hores per assegurar els punts calents i evitar possibles rebrots.

Poc abans, a Sentmenat, un altre incendi agrícola obligava a la mobilització de set dotacions terrestres i un helicòpter bombarderer. En aquest cas, la coordinació de recursos i la ràpida intervenció han permès estabilitzar l'incendi en tot just una hora, minimitzant els danys i evitant l'expansió del foc a zones residencials o boscoses.