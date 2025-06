Caos a 2 vies catalanes, accidents importants: Carreteres tallades i llargues cues

El matí d'aquest dilluns s'ha presentat com un matí complicat per a milers de conductors que circulen habitualment per algunes de les principals artèries de comunicació de Catalunya. Els desplaçaments rutinaris s'han vist greument alterats i la desconcertació s'ha apoderat de qui s'ha vist atrapat en llargues retencions que, en alguns punts, superaven diversos quilòmetres.

Accidents encadenats a la C-33: caos als accessos a Barcelona

La primera gran incidència del dia s'ha produït en una de les vies clau per a l'accés a Barcelona: la C-33. Les primeres informacions, que han circulat per xarxes socials i a través dels canals oficials de Trànsit, advertien d'importants retencions a primera hora del matí entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, sentit Barcelona. A mesura que avançaven els minuts, la situació, lluny de millorar, ha anat a pitjor: dos dels carrils han hagut de ser tallats a l'altura de Montcada i Reixac a causa d'un accident, deixant-ne només un d'obert al pas de vehicles.

Com a resultat d'aquest bloqueig parcial, el col·lapse no ha trigat a propagar-se cap a altres zones, generant retencions quilomètriques des de la Llagosta i obligant molts conductors a buscar alternatives per poder arribar al seu destí. Les imatges difoses per Trànsit a Twitter mostren clarament la magnitud de la congestió i la dificultat de maniobrar en alguns punts.

La C-55, tallada en ambdós sentits: l'episodi més greu del dia

Si la situació a la C-33 ja era per si mateixa complexa, el que ha passat a la C-55 ha elevat encara més el nivell de preocupació entre els usuaris de la xarxa viària catalana. Des de primera hora del matí, un accident a Castellgalí ha obligat a tallar completament la circulació en sentit sud, segons les informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit. Com a conseqüència directa, s'han produït fins a 2,5 quilòmetres de retenció des de Manresa, afectant tant els qui es dirigien cap al sud com els que circulaven en sentit nord.

Però les dificultats no han acabat aquí. També en sentit nord, entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí, s'ha format una cua d'altres 2,5 quilòmetres, incrementant la sensació de caos i obligant molts conductors a romandre durant llargs minuts completament aturats. Imatges aèries i preses de les càmeres de trànsit difoses per Trànsit donen compte de l'abast de l'incident, amb vehicles immobilitzats i serveis d'emergència actuant sobre el terreny.

Una matinada accidentada a l'N-II a Premià de Mar

Mentre les primeres llums del dia portaven col·lapses i embussos a les vies principals d'entrada i sortida de Barcelona i el Bages, la matinada també deixava imatges impactants, tot i que amb un desenllaç menys traumàtic.

A l'N-II, a l'altura de Premià de Mar, un turisme va patir un espectacular bolcament cap a les 00:30 hores, quedant completament cap per amunt i ocupant parcialment la calçada. L'incident, atès ràpidament pels Bombers de la Generalitat i el SEM, va finalitzar sense ferits greus, ja que l'únic ocupant del vehicle va poder sortir pel seu propi peu abans de ser atès.