Un ocell s'electrocuta i es genera un incendi: intervenen diverses dotacions de bombers

per Mireia Puig

De vegades, la natura i la tecnologia poden creuar-se de manera inesperada, provocant situacions de risc que requereixen una intervenció ràpida dels serveis d'emergència. Aquest ha estat el cas d'un incident recent que ha obligat a desplegar recursos especials per evitar danys majors en una zona rural de Catalunya, en ple inici de l'estiu.

Un foc que sorprèn en ple inici d'estiu

La tarda del 29 de juny de 2025, en una jornada marcada per la calor i la sequedat típica d'aquestes dates, es va desfermar un incendi que va posar en alerta les autoritats. El sinistre, segons dades provisionals facilitades pels Agents Rurals, es va iniciar a la localitat de Sallent, a la comarca del Bages, afectant una superfície aproximada de dues hectàrees agrícoles.

Aquesta zona, com moltes altres de l'interior català, és especialment vulnerable durant els mesos d'estiu a causa de l'acumulació de vegetació seca i la presència d'infraestructures elèctriques a les immediacions de camps de conreu.

| @bomberscat, Catlane

Les primeres informacions oficials, difoses a través dels canals dels Agents Rurals, apunten a una causa poc habitual però no desconeguda: l'electrocució d'un ocell en posar-se o entrar en contacte amb una línia elèctrica.

Aquest tipus d'accidents, encara que esporàdics, poden tenir conseqüències greus, ja que l'espurna resultant és capaç d'encendre la vegetació seca amb gran facilitat, especialment en dies de vent i altes temperatures.

Una resposta ràpida per contenir el foc

Tan aviat com es va detectar la columna de fum, diverses dotacions de bombers i agents rurals es van desplaçar fins al lloc per controlar les flames i evitar que el foc es propagués a zones forestals properes. Segons fonts presencials, la intervenció va ser decisiva per limitar l'extensió de l'incendi i minimitzar els danys a les explotacions agrícoles afectades.

L'operatiu va incloure no només efectius terrestres, sinó també maquinària agrícola utilitzada pels mateixos veïns, que van col·laborar activament en les tasques de contenció creant tallafocs d'emergència. La coordinació entre els diferents cossos d'emergències va resultar fonamental per sufocar l'incendi en poques hores i evitar que la situació escalés a un escenari de més gravetat.

La investigació sobre l'origen exacte del foc ha estat liderada pels Agents Rurals, que, després d'una primera inspecció, han confirmat que tot indica que l'electrocució d'un ocell a la línia elèctrica va ser el desencadenant de l'incident. Aquest tipus de successos, encara que infreqüents, posen de manifest la necessitat de millorar la protecció de la fauna a les infraestructures elèctriques, una qüestió que s'ha debatut en múltiples ocasions a Catalunya.

Impacte i antecedents a la comarca del Bages

L'incendi de Sallent és un recordatori de la vulnerabilitat de l'entorn rural català davant els riscos associats a la interacció entre la natura i l'activitat humana.

| Govern

La comarca del Bages ha patit els darrers anys diversos episodis d'incendis forestals i agrícoles, alguns dels quals han tingut el seu origen en causes tan imprevisibles com la caiguda de llamps o el contacte d'ocells amb instal·lacions elèctriques. Aquest tipus de fets solen intensificar-se durant els mesos d'estiu, coincidint amb el període de més sequedat i risc d'ignició.

A més del dany directe sobre els camps i conreus, aquests incendis suposen un repte important per als cossos d'emergències, que han d'actuar amb rapidesa per evitar que petits focus es converteixin en grans catàstrofes ambientals.