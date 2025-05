Última hora dels ferits en atropellament de l'Espanyol - Barça: Es complica la situació

per Mireia Puig

La prèvia d'una esperada trobada esportiva es va veure entelada per un succés que va commocionar els assistents i la comunitat en general.

Minuts abans de l'inici del partit entre l'Espanyol i el FC Barcelona, una conductora de 34 anys va irrompre en una zona per als vianants propera a l'estadi, atropellant diversos aficionats. Segons les autoritats, la dona es va veure envoltada per la multitud i, en sentir-se assetjada, va accelerar el seu vehicle en un intent de fugir, causant l'incident.

Les proves d'alcohol i drogues realitzades a la conductora van donar negatiu, i actualment roman detinguda a l'espera de passar a disposició judicial.

| ACN

Balanç de ferits i resposta d'emergència

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va informar que el nombre total de ferits va ascendir a 17. D'aquests, quatre romanen hospitalitzats. L'últim a conèixer-se és que un d'ells, una dona, es troba en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI). La resta dels afectats han estat donats d'alta després de rebre atenció mèdica. Entre els ferits es troba el fill de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.

Les autoritats van desplegar un ampli dispositiu de seguretat a la zona, i els Mossos d'Esquadra estan investigant les circumstàncies exactes del succés. Encara que es considera un accident fortuït, s'estan revisant les mesures de seguretat i control de trànsit als voltants de l'estadi per evitar futurs incidents similars.

El partit es va disputar

El partit entre l'Espanyol i el FC Barcelona es va dur a terme segons el previst, encara que l'ambient va estar marcat per la preocupació i la tensió derivades de l'atropellament. Alguns aficionats van expressar el seu descontentament per la decisió de no suspendre la trobada. L'RCD Espanyol va emetre un comunicat expressant el seu suport als afectats i desitjant-los una recuperació ràpida.

| ACN

A més, durant l'esdeveniment, es van registrar altres incidents: set persones van ser detingudes per diversos delictes, incloent-hi robatori i furt. Un aficionat de l'Espanyol va ser multat amb 3.000 euros per envair el camp per advertir del que havia passat.

Falla en les mesures de seguretat

Aquest tràgic succés posa de manifest la importància de revisar i reforçar les mesures de seguretat en esdeveniments multitudinaris. La coordinació entre autoritats, organitzadors i cossos de seguretat és essencial per garantir la integritat dels assistents. Mentre s'espera la recuperació dels ferits, la comunitat esportiva i els ciutadans en general reflexionen sobre la necessitat de prevenir i actuar amb responsabilitat en situacions d'alta concentració de persones.