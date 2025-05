Carreteres importants afectades, caos en el trànsit: Diverses incidències i retencions

Un dia aparentment tranquil per als conductors catalans s'ha convertit en una autèntica prova de paciència a causa de múltiples incidències que han provocat importants retencions en algunes de les vies més concorregudes. La situació, lluny de millorar, continua generant una gran quantitat d'inconvenients per a aquells que es desplacen per la zona afectada.

Retencions significatives a l'AP-7

Des de primera hora del matí, els usuaris habituals de l'AP-7 s'enfronten a importants problemes de mobilitat a Barberà del Vallès, direcció Tarragona. Segons informació oficial facilitada per Trànsit, dos carrils romanen tallats a causa d'un camió avariat, que es troba aturat en ple carril de circulació, obligant els vehicles a reduir la velocitat considerablement.

Però la problemàtica no acaba aquí. Un segon camió també presenta dificultats tècniques més endavant, en el mateix punt quilomètric, situat al voral però envaint parcialment el carril dret. Aquests incidents combinats han provocat retencions que actualment superen els 3 quilòmetres, generant una lentitud notable en la circulació i augmentant l'estrès entre els conductors que veuen afectades les seves rutines i trajectes diaris. Des de Trànsit estan recomanant evitar agafar aquesta carretera i proposen com a alternativa la C-33 i la C-60.

| @transit

Caos addicional a la ronda Litoral

Mentrestant, una altra important via catalana, la ronda Litoral, també experimenta severes dificultats en el trànsit. En aquest cas, es tracta d'un accident ocorregut a prop de la Zona Franca, en direcció Trinitat. Autoritats han informat que hi ha almenys un carril bloquejat, situació que ha derivat en retencions de més de 3 quilòmetres.

En les imatges difoses pel servei de Trànsit, s'aprecia clarament com els efectius policials i sanitaris treballen al lloc de l'incident, assistint els vehicles implicats i tractant de desallotjar la via el més aviat possible. Tot i que encara es desconeixen els detalls exactes sobre la gravetat d'aquest accident, la presència dels cossos d'emergència indica una situació delicada.

Aquest doble incident en dues vies crucials per al transport a Catalunya evidencia la fragilitat del trànsit davant qualsevol imprevist, especialment en hores punta. La congestió genera no només molèsties personals, sinó també retards econòmics per a les empreses que depenen d'aquestes vies per transportar mercaderies i serveis essencials.

Davant aquesta situació, des de Trànsit i les autoritats competents es recomana als conductors buscar rutes alternatives i mantenir-se constantment informats sobre l'estat de les carreteres a través de canals oficials i aplicacions mòbils especialitzades en trànsit.