Gir de 180 graus en l'atropellament massiu a Cornellà: Parla el responsable del SEM

Quinze persones han resultat ferides aquest dijous a la nit, quatre en estat menys greu i la resta en estat lleu, després que un cotxe hagi envestit aficionats de futbol als voltants de l'estadi del Reial Club Deportiu Espanyol, a Cornellà, poc abans del derbi que enfronta aquest equip amb el Futbol Club Barcelona.

A través de les xarxes socials s'han difós vídeos que recullen el moment. Un cotxe blanc aturat enmig d'una multitud que increpava els ocupants i llançava objectes contra l'automòbil ha arrencat i s'ha endut per davant diverses persones. Els Mossos d'Esquadra, que en un primer moment han considerat el fet accidental i han informat que la conductora havia perdut el control del vehicle, han detingut posteriorment la dona.

Xavier Rico, sotscap d'emergències del SEM, ha explicat des del lloc que cap a les nou de la nit han rebut una alerta per un "atropellament massiu" a través del telèfon 112. Ha afegit que s'han activat vuit ambulàncies per atendre els afectats. Tres dels quinze afectats han estat donats d'alta i als altres dotze se'ls ha traslladat a diferents hospitals del territori amb contusions i ferides, però cap d'ells en estat greu.

Dels dotze hospitalitzats, els quatre menys greus han estat traslladats dos a l'hospital Moisès Broggi i els altres dos al de Bellvitge. De la resta, tres han anat a Sant Joan de Déu.

Mentrestant, els Mossos han indicat que la situació està controlada i que "en cap cas" suposa un risc per a les persones que es troben a l'interior del recinte esportiu.

L'atropellament ha provocat molta tensió a la zona i els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per custodiar el vehicle causant de l'atropellament. En algun moment han donat cops amb la porra per dissuadir persones que es volien acostar.

Una de les persones atropellades ha estat el fill de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. Fonts de l'Ajuntament han explicat que el ferit està bé, que el vehicle li ha trepitjat el peu i que l'alcalde s'ha desplaçat fins al lloc. Tots dos són ara a l'hospital.

En el descans del partit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit en declaracions a Movistar TV que ningú no ha resultat ferit de gravetat i que els serveis d'emergència han "reaccionat ràpidament". També ha subratllat que els Mossos han donat explicacions als mitjans i ha celebrat que no hi hagi hagut de lamentar "cap incident major".