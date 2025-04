Flick hi compta, però arriba una oferta de 15 milions per ell, Laporta s'ho pensa

Durant el seu pas per un dels clubs més exigents del món, no va aconseguir consolidar-se. Les expectatives eren altes des de la seva arribada, i encara que l'entorn confiava en la seva progressió, la falta de continuïtat, els canvis de sistema i una competència ferotge van acabar relegant-lo a un segon pla.

El club que l'havia format i vist sortir a Anglaterra anys enrere per buscar minuts a la Premier el va repescar, amb l'esperança que aportés solidesa a la seva defensa. Però l'escenari no va canviar gaire: escasses titularitats i més dubtes que certeses.

L'estiu passat, la solució va ser clara: una cessió. Canvi d'aires, nou entrenador, un altre ritme de treball. I aquí és on tot va canviar.

| XCatalunya, Canva

Renaixement en un equip que aposta pel futbol ofensiu

En un sistema completament diferent, més propositiu, amb una confiança renovada i el focus lluny de la pressió dels focus del Camp Nou, aquest defensor ha tornat a trobar el seu lloc. A les ordres d'un tècnic que ha sabut esprémer el millor d'ell, ha tornat a ser titular, a tenir continuïtat, i fins i tot a assumir responsabilitats de lideratge en la línia defensiva.

Ja no és el jove que va tornar amb dubtes, sinó un jugador madur que ha après a adaptar-se tant al joc de possessió com al més físic, amb experiència en dues de les grans lligues europees. Aquesta evolució no ha passat desapercebuda, i des d'Anglaterra han començat a prendre nota. De fet, un dels històrics del nord de Londres s'ha avançat amb una oferta que podria desbloquejar el seu futur.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Una proposta inesperada des de la Premier

El club anglès en qüestió porta mesos buscant reforços per a la seva defensa. La Premier és un campionat que exigeix fons d'armari, adaptabilitat tàctica i resistència. I aquest jugador, que ja sap què és competir allà, encaixa en el perfil que busquen: jove, amb marge de creixement, bona sortida de pilota i ja experimentat en partits de nivell.

Segons fonts properes a la negociació, l'entitat britànica està disposada a desemborsar una xifra propera als 15 milions d'euros per ell. Una bona quantitat per al seu club d'origen, que en aquests moments necessita ingressos per complir amb el fair play financer i quadrar comptes.

El dilema als despatxos

Des de Barcelona, la direcció esportiva sospesa els pros i els contres. D'una banda, és un jugador que no entra en els plans principals de l'entrenador. D'altra banda, ha demostrat que pot rendir si se li dona confiança. A més, segueix tenint contracte fins al 2026, per la qual cosa no hi ha urgència contractual, però sí econòmica. Vendre'l ara podria significar una injecció important per afrontar altres operacions de mercat.

Ell, mentrestant, es manté centrat en el seu actual equip, agraït pel rol que se li ha donat i per l'oportunitat de tornar a sentir-se important.

El nom que torna a sonar a Anglaterra

I així, entre rumors, xifres i expectatives, es resol la incògnita: Eric García. El central català, format a La Masia, cedit actualment al Girona, podria tornar a la Premier League aquest estiu. I tot apunta que el Tottenham Hotspur serà el seu destí, si res no es torça.