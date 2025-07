Caos a l'AP-7 a causa d'un accident: Les retencions superen els 10 quilòmetres

per Iker Silvosa

Els matins d'estiu a la xarxa viària catalana solen estar marcats pel trànsit intens i les retencions inesperades. Tanmateix, el que ha passat avui supera qualsevol previsió habitual i deixa milers de conductors atrapats en una situació que, a aquesta hora, continua sense resoldre's completament. La combinació de vehicles de tota mena, calor i presses transforma la jornada en un autèntic maldecap per a qui circula en sentit sud.

La situació s'ha desencadenat arran d'un accident registrat aquest mateix matí a l'AP-7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, un dels trams més transitats de l'autopista. Els primers avisos arribaven passades les 11:00, quan el Servei Català de Trànsit informava d'una col·lisió que ha obligat a tallar part de la via en sentit Tarragona, desencadenant ràpidament una retenció que encara ara s'estén durant quilòmetres. En un primer moment, les cues arribaven als 7 quilòmetres des de Gelida, segons les dades oficials publicades a les xarxes socials de Trànsit.

Les imatges difoses mostren una situació complicada: vehicles aturats, operatius d'emergència a la calçada i una sensació de paràlisi que es trasllada a tots els conductors afectats. De moment no s'han donat a conèixer detalls sobre l'estat dels afectats. El que sí que és evident és l'impacte immediat sobre la mobilitat.

| ACN

Evolució de les retencions: de 7 a més de 10 quilòmetres en menys d'una hora

Amb el pas dels minuts, lluny de remetre, la situació ha anat empitjorant. A les 11:37, Trànsit advertia que només quedava un carril obert en sentit sud, cosa que ha agreujat les cues i ha elevat la xifra de vehicles afectats. Les retencions ja s'estenen fins a 9 quilòmetres des de Castellví de Rosanes, posant a prova la paciència dels viatgers i obligant molts a buscar rutes alternatives, que també es veuen afectades per l'efecte dominó habitual en aquest tipus d'incidents.

Pocs minuts després, s'ha informat de la reobertura de tots els carrils, però la millora és relativa. Les cues arribaven ja als 10 quilòmetres. A les 12:07, l'últim comunicat oficial redueix lleugerament la congestió, però encara persisteixen 5 quilòmetres d'embussos entre Martorell i Gelida. La progressió evidencia la dificultat d'absorbir la gran quantitat de vehicles aturats, fins i tot un cop restablerta la circulació.

Una autopista estratègica, especialment vulnerable a l'estiu

L'AP-7 és una de les artèries més importants del trànsit a Catalunya, especialment en temporada estival, quan es multiplica el nombre de desplaçaments cap a les platges de Tarragona i la Costa Daurada. Qualsevol incident en aquesta via té conseqüències immediates per a milers de persones i, com demostra el cas d'avui, pot saturar durant hores tota la xarxa viària de l'entorn.

El Servei Català de Trànsit, a través dels seus canals oficials, manté actualitzats els conductors, però la situació sobre el terreny continua sent complicada. Els embussos es veuen agreujats per la manca d'alternatives viables i la intensa calor de la jornada, cosa que afegeix tensió i malestar als afectats.