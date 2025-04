Última hora: Dos xocs entre camió i turisme generen caos en dues vies diferents

La tarda està sent especialment complicada a les carreteres catalanes a causa de dos accidents que, per coincidència o casualitat, han involucrat exactament el mateix tipus de vehicles: camions i turismes. Els conductors que circulaven per aquestes zones han vist els seus plans alterats, mentre els serveis d'emergències treballaven amb rapidesa per restablir la normalitat.

Accident greu a l'AP-7

El primer dels incidents ha tingut lloc a l'autopista AP-7, una via de vital importància que connecta nombroses ciutats i regions. Ha ocorregut específicament a l'altura de Camarles. Segons informació proporcionada pel servei de Trànsit, l'accident ha estat de tal magnitud que ha estat necessari activar un helicòpter del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques).

Inicialment, l'AP-7 havia quedat completament tallada en direcció a Barcelona en aquest tram, generant importants retencions i un col·lapse total de la circulació. La gravetat de l'impacte i la presència del camió han complicat especialment la situació, deixant atrapats nombrosos vehicles en un embús considerable. Després de diverses hores d'intensos treballs per part dels equips d'emergències, finalment s'ha aconseguit reobrir parcialment la circulació, habilitant només un dels carrils en direcció Barcelona. No obstant això, això no ha evitat que la congestió arribi ara mateix fins a tres quilòmetres de cua.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Topada frontal a la C-31

El segon succés, ocorregut poc després del primer, ha tingut lloc en una carretera diferent però amb una sorprenent similitud en la tipologia de vehicles implicats. A la C-31, a l'altura de Torroella de Fluvià, a la comarca de l'Alt Empordà, s'ha produït una topada frontal entre un altre camió i un turisme. Aquest tipus de col·lisions solen ser especialment perilloses a causa de la velocitat i a la dinàmica de l'impacte.

En aquest cas, encara que la gravetat no sembla haver assolit el nivell de l'accident de l'AP-7, les autoritats s'han vist obligades a establir un pas alternatiu. Aquesta mesura, imprescindible per assegurar la seguretat viària mentre es retiren els vehicles danyats, ha provocat igualment una congestió considerable, amb fins a dos quilòmetres de lentitud en ambdós sentits de la circulació.

Aquests dos successos posen de manifest la fragilitat de les infraestructures viàries davant d'incidents inesperats, especialment quan s'involucren vehicles pesants com camions. A més, destaca la importància crítica de la rapidesa i eficiència en la resposta dels serveis d'emergències, la tasca dels quals permet restablir la normalitat en el menor temps possible.

Situacions com les ocorregudes a Camarles i Torroella de Fluvià ens recorden la necessitat constant de conduir amb precaució, respectar les normes viàries i mantenir sempre la màxima atenció al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tots, i successos com aquests reforcen la urgència de prendre consciència sobre la prevenció i la prudència a la carretera.