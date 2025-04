El terrible vaticini d'un expert sobre una nova apagada: 'Cal...'

El dilluns 28 d'abril quedarà marcat en la memòria col·lectiva espanyola com el dia en què una apagada històrica va paralitzar el país, generant una profunda sensació d'inseguretat i desconcert. Durant gairebé sis hores, milions de ciutadans van romandre pendents de ràdios a piles, únic mitjà per rebre les escasses actualitzacions disponibles sobre la crisi energètica. Malgrat la progressiva restauració del servei elèctric des de les 18:00 hores en algunes regions del nord, diverses àrees d'Extremadura, Andalusia i la província de Jaén van continuar en penombra i incomunicades gairebé 24 hores després.

Davant la gravetat de la situació, nombroses cadenes de televisió i emissores de ràdio van desplegar programacions especials per analitzar el que havia succeït. Entre elles va destacar la cobertura realitzada per Antonio García Ferreras en el programa "Al Rojo Vivo" de laSexta, que va comptar amb la participació de l'expert en economia i energia, Carlos Cagigal.

Durant la seva intervenció, Cagigal va abordar la naturalesa i causes de l'apagada, negant ràpidament les especulacions sobre la possibilitat d'un ciberatac. Segons l'especialista, les probabilitats que la fallada fos provocada per un atac extern a les infraestructures crítiques energètiques espanyoles són escasses, donat l'alt nivell de seguretat d'aquests sistemes.

| Canva

Un problema intern amb serioses conseqüències

Cagigal va apuntar, en canvi, a una causa interna, específicament a un fenomen de sobrecapacitat en la generació elèctrica. Segons va explicar, la gestió dels excedents de producció podria haver derivat en la caiguda massiva del sistema, desencadenant així la crisi.

No obstant això, més enllà del diagnòstic tècnic, el missatge més inquietant i cridaner de l'expert va ser l'advertència sobre el futur immediat. En una sentència que va ressonar amb força durant la seva intervenció televisiva, va afirmar taxativament: "No és un cas aïllat. Cal preparar la població, perquè això es repetirà en els pròxims mesos".

Preparació i prevenció davant futures apagades

L'afirmació de l'especialista planteja seriosos interrogants sobre la resiliència i preparació del país davant possibles crisis energètiques recurrents. Les declaracions de Carlos Cagigal han generat preocupació i debat en diferents sectors, especialment per la possibilitat d'enfrontar novament escenaris similars en el curt termini.

Aquest avís, lluny de pretendre alarmar innecessàriament, busca promoure una major consciència ciutadana sobre la necessitat d'implementar plans de contingència efectius i accessibles per a tota la població. La preparació davant nous esdeveniments similars hauria d'incloure, segons diferents experts consultats en hores posteriors a l'apagada, la revisió urgent de protocols d'emergència, sistemes de comunicació alternatius i programes educatius per ensenyar a la ciutadania com reaccionar davant aquestes circumstàncies excepcionals.

El missatge és clar: l'apagada d'abril no només ha de ser recordada com un incident històric, sinó també com un punt d'inflexió per enfortir la nostra capacitat de resposta davant futures amenaces energètiques que podrien afectar novament la normalitat del país.