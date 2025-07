Última hora, dos ferits greus després d'inhalar gasos tòxics en una bassa de purins

Una jornada que ha començat amb aparent normalitat s'ha vist alterada per un greu incident químic en una instal·lació ramadera. Els riscos associats a la feina amb substàncies perilloses han tornat a quedar en evidència després d'un succés que ha mobilitzat nombrosos efectius d'emergències i ha generat preocupació entre els experts en seguretat laboral i mediambiental.

El matí d'aquest dimarts 1 de juliol ha estat marcat per un incident d'especial gravetat en una explotació porcina de Seròs, a la comarca del Segrià. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el succés s'ha produït en el transcurs d'una prova pilot destinada a modificar l'acidesa d'una bassa de purins, una operació freqüent en el sector però que exigeix estrictes protocols de seguretat.

Tot va començar poc abans de les vuit del matí, quan un camió cisterna va procedir a abocar àcid sulfúric a la bassa. Aquest procediment, habitual per tractar els residus ramaders i reduir l'impacte ambiental de les emissions, va generar aquesta vegada una reacció adversa inesperada. El contacte entre els purins i l'àcid va provocar la formació d'àcid sulfhídric, un gas altament tòxic i perillós fins i tot en baixes concentracions. La inhalació d'aquest gas pot causar greus problemes respiratoris i fins i tot la mort, cosa que explica la ràpida intervenció dels equips d'emergència.

| SEM

Dos treballadors traslladats greus a l'hospital

En el moment de l'incident, a la granja hi havia tres persones, però van ser dues d'elles, els operaris encarregats de manipular el camió cisterna, qui van patir les pitjors conseqüències. Tots dos van ser atesos ràpidament pel SEM i traslladats en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El seu estat, segons fonts mèdiques, és preocupant a causa de la inhalació dels gasos tòxics.

Al lloc del succés hi van acudir fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van establir una zona segura, van procedir a fer ventilació forçada als voltants del camió i van tancar totes les vàlvules per evitar noves emissions de gasos perillosos. El Grup de Riscos Tecnològics (GRIT) va supervisar en tot moment les maniobres per garantir la seguretat dels intervinents i de la instal·lació.

Un cop controlada la reacció química, els bombers van fer diverses lectures ambientals per assegurar-se que no persistia el risc d'acumulació de gasos tòxics. Només quan els detectors van confirmar l'absència d'àcid sulfhídric, es va procedir a la retirada dels equips d'emergència. L'operatiu va mobilitzar un total de cinc dotacions de bombers i dues unitats terrestres del SEM, reflectint la magnitud i gravetat potencial de l'incident.

L'incident també va motivar la intervenció de la Inspecció de Treball, que es va desplaçar a la granja per obrir una investigació sobre les causes i circumstàncies del succés, així com per valorar l'adopció de noves mesures de prevenció en futures operacions similars.