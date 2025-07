Diversos accidents simultanis generen caos: Hi ha un motorista ferit greu

El trànsit pot convertir-se en una autèntica odissea quan els imprevistos sorgeixen de manera inesperada i simultània. Aquest dimarts 1 de juliol, els conductors catalans han experimentat una jornada marcada pel caos en diverses de les principals vies de la xarxa viària, just en ple migdia, quan milers de vehicles es trobaven en desplaçaments quotidians o iniciant rutes d'estiu.

Retencions quilomètriques en diversos punts clau

El matí havia transcorregut amb certa normalitat, però a partir del migdia, les principals artèries de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres zones estratègiques del país han registrat greus problemes de circulació. Segons els comunicats del Servei Català de Trànsit publicats en temps real a les xarxes socials, fins a tres grans incidents han provocat retencions simultànies de diversos quilòmetres a les vies més transitades.

A la C-58, en sentit Trinitat, un accident ha obligat a tallar tots els carrils excepte un just a l'inici de la via, a les immediacions del nus de la Trinitat. Aquesta restricció ha causat una retenció de fins a 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac, a més d'un efecte en cadena que ha arribat a afectar la C-33 en altres 2,5 quilòmetres. La situació ha obligat a obrir el carril bus-VAO per a tot tipus de vehicles, excepte camions pesants, com a mesura d'emergència per intentar alleujar el col·lapse.

| ACN

Simultàniament, l'AP-7 en el tram de Fogars de la Selva, en sentit Girona, s'ha vist greument afectada pel bolc d'una furgoneta. Inicialment, el tancament parcial ha provocat cues de 3 quilòmetres des de Sant Celoni, però la situació ha anat empitjorant i les retencions s'han duplicat fins a arribar als 6 quilòmetres, segons els darrers avisos de Trànsit. En aquest cas, l'accident ha generat a més complicacions logístiques per a la resta de vehicles pesants i lleugers que intentaven avançar en plena operació sortida d'estiu.

Per si no fos prou, les obres a la C-31 al Prat de Llobregat han estat el tercer factor que ha agreujat el panorama. Unes tasques de millora a l'asfalt, aparentment programades, estan provocant cues de fins a 4 quilòmetres en sentit Barcelona. La imatge de la càmera de Trànsit, que mostra els carrils plens de vehicles sota el sol de juliol, il·lustra la magnitud de les dificultats viscudes en una de les entrades més importants a la capital catalana.

Accident greu a la BV-2421: un motorista ferit i trasllat en helicòpter

Però la jornada ha deixat també un incident especialment delicat a la xarxa secundària. La BV-2421, a l'altura de la Palma de Cervelló, ha quedat totalment tallada aquest matí després de la col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Aquest accident ha obligat a activar un dispositiu especial dels equips d'emergències, incloent-hi l'habilitació d'un carril alternatiu per permetre el pas de vehicles mentre s'atendien els ferits.

El balanç més greu ha estat per al motorista implicat, que, segons les dades facilitades per Trànsit i Protecció Civil, ha resultat ferit de gravetat i ha hagut de ser traslladat d'urgència en helicòpter medicalitzat a l'hospital de Bellvitge. Aquest tipus de dispositius només s'activen en casos de màxima gravetat, cosa que dona una idea de l'impacte del sinistre. La via ha romàs parcialment oberta durant una mica més d'una hora, i finalment, la circulació s'ha normalitzat cap al migdia, tot i que el succés va deixar a la zona una sensació d'inquietud i preocupació entre els veïns i conductors habituals.