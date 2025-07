Tragèdia a la muntanya: Mor un català de 65 anys en caure a 3.000 metres d'altura

Les jornades de muntanya poden convertir-se en una experiència inoblidable, tant per la bellesa dels seus paisatges com pel repte físic i mental que impliquen. Tanmateix, sovint amaguen un nivell de risc que només els experts coneixen realment. Quan cau la tarda i els cims del Pirineu comencen a tenyir-se de tons freds, cada decisió, cada pas, pot marcar la diferència entre l'èxit i la tragèdia.

Un accident mortal en un dels pics més alts del Pirineu

Dilluns passat a la nit, l'alarma es va disparar en un dels enclavaments més exigents de la serralada pirinenca: la cresta del Pico Russell, ubicada al Parc Natural Posets-Maladeta, al terme municipal de Benasc (Osca). Un muntanyenc de 65 anys, natural de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), va perdre la vida després de precipitar-se des de més de 3.000 metres d'altitud mentre feia una travessa d'alta muntanya.

Segons dades confirmades per la Guàrdia Civil, l'avís va arribar al 112 poc abans de les deu de la nit, concretament a les 21:55 hores. La informació inicial alertava de la caiguda d'un excursionista en plena cresta, una de les més apreciades però també perilloses per als aficionats a la muntanya. Ràpidament, l'operatiu de rescat va mobilitzar el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc, juntament amb la Unitat Aèria i un sanitari del 061.

| RTVE

El desplegament, realitzat en condicions complicades i amb poca llum, va permetre localitzar el cos sense vida de l'home, les ferides del qual eren incompatibles amb la supervivència. A les 22:35 hores, l'helicòpter va traslladar el cos a l'helisuperfície de Benasc, on va ser lliurat als serveis funeraris.

Un cap de setmana negre al Pirineu aragonès

Aquest succés se suma a una cadena d'intervencions que han posat a prova els equips de rescat durant tot el cap de setmana al Pirineu aragonès. Només dilluns, la Guàrdia Civil va atendre cinc rescats més amb ferits de diversa consideració: des de senderistes lesionats a Ordesa i Góriz, fins a un parapentista francès accidentat a Ancilles, una barranquista amb una lesió de turmell al barranc de la Peonera i una altra senderista exhausta a la muralla de Finistres.

L'acumulació d'accidents en una sola jornada reflecteix tant la popularitat d'aquestes rutes com l'exigència que imposen a qui s'hi aventura. No és casualitat que el Parc Natural Posets-Maladeta, amb cims que superen els 3.000 metres i crestes tan espectaculars com la del Pico Russell, figuri cada any entre els punts negres per al rescat en alta muntanya.

Més enllà de les dades i la crònica de la tragèdia, l'accident ocorregut a Benasc torna a posar sobre la taula l'etern debat sobre la seguretat a la muntanya. Les autoritats i experts insisteixen en la importància de la prudència i la preparació tècnica abans d'emprendre activitats en zones d'alta dificultat. La muntanya, adverteixen, no perdona errors i les condicions poden canviar de manera dràstica en qüestió de minuts.

A més, el perfil del finat, un excursionista experimentat de 65 anys, recorda que el risc no entén d'edat ni de veterania: n'hi ha prou amb un descuit o un contratemps perquè la jornada més prometedora es converteixi en el pitjor dels malsons.