Última hora: Una dona i la seva filla estan greument ferides després de ser atropellades

No sempre és fàcil anticipar quan la rutina diària pot veure's interrompuda per un incident que ho canvia tot en qüestió de segons. En un d'aquests dies aparentment normals, una situació inesperada ha posat en alerta els serveis d'emergència i tot un veïnat, generant preocupació per l'estat de salut de dues persones.

Un accident sobtat en un pas de vianants

La tarda d'ahir es va veure alterada per un greu succés en què una dona de 34 anys i la seva filla de vuit van ser atropellades mentre creuaven per un pas de vianants elevat. Segons les primeres informacions verificades per Segre, l'accident va tenir lloc a les 16:10 hores, quan el vehicle implicat no va poder evitar l'impacte amb la mare i la menor, que creuaven per una zona que, tot i disposar de visibilitat, no està regulada per semàfor.

Malgrat la gravetat de la situació, una de les filles de la dona, de tretze anys, va resultar il·lesa, mentre que la petita de vuit va patir una lesió en una cama. El conductor, després del sinistre, va ser sotmès a les proves d'alcohol i drogues, donant resultats negatius en ambdues, cosa que descarta, almenys de moment, qualsevol imprudència relacionada amb el consum de substàncies.

La mare, ferida de gravetat

Un dels factors clau en l'atenció ràpida a les víctimes va ser la proximitat d'un centre mèdic. Diversos sanitaris que es trobaven al lloc van acudir de seguida per socórrer tant la mare com la seva filla, prestant els primers auxilis vitals abans de l'arribada dels equips d'emergència. Poc després, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Guàrdia Urbana es van desplaçar a la zona, assegurant l'àrea i assistint les víctimes.

La dona de 34 anys presentava les lesions més greus i va ser traslladada amb pronòstic crític a l'hospital Arnau de Vilanova després de ser estabilitzada al lloc de l'accident. Per la seva banda, la nena va ser evacuada al mateix centre hospitalari amb ferides de diversa consideració, tot i que la seva vida no corre perill.

Causes del sinistre i conseqüències en la circulació

La investigació de l'atropellament ha quedat en mans de la Guàrdia Urbana, que estudia les circumstàncies exactes del succés. S'ha confirmat que el pas de vianants on va tenir lloc l'accident no està regulat per semàfor, un detall rellevant en l'anàlisi de la dinàmica del sinistre. El trànsit a la via va ser tallat durant diverses hores en sentit a una de les artèries principals, desviant-se la circulació i provocant importants retencions en carrers adjacents, una situació que va posar a prova la paciència de conductors i veïns.

El succés ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat als passos de vianants elevats i la necessitat d'implementar mesures addicionals de control i visibilitat, especialment en zones d'alta afluència de vianants i vehicles.