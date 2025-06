Nou anunci de Renfe: Un altre problema a Rodalies, diverses línies afectades

Una avaria en plena zona de túnels entre Sitges i Garraf ha provocat una onada de retards i interrupcions en fins a cinc línies de Rodalies, complicant el retorn a casa, els desplaçaments laborals i l'inici del descans per a moltes famílies catalanes.

El tren avariat: atrapat al túnel amb 70 passatgers

La incidència, que va començar a mitja tarda de divendres 6 de juny, va ser provocada per una avaria mecànica en un tren que va quedar aturat dins del túnel que connecta Sitges amb Garraf.A bord del comboi viatjaven unes 70 persones, que van quedar momentàniament atrapades fins que es va poder assegurar la zona.

Tot i que no es van reportar ferits, la tensió i el malestar entre els passatgers no van trigar a manifestar-se, especialment per la manca inicial d'informació clara sobre el rescat o les alternatives de transport.

| ACN

Renfe va desplaçar tècnics fins a la zona afectada amb la intenció de resoldre la incidència tan ràpid com fos possible. Tanmateix, mentre es gestionaven les tasques de reparació, el trànsit ferroviari entre ambdues localitats va quedar limitat a una sola via, cosa que ha obligat a aturar trens i a reprogramar circulacions amb notables retards acumulats.

Afectades les línies R2 sud i Regionals

L'avaria no només va afectar els trens locals. A més de la R2 Sud, que connecta Barcelona amb Sant Vicenç de Calders pel litoral sud, les línies de Regionals R14, R15, R16 i R17 també han patit conseqüències, amb demores importants en els trajectes cap a Lleida, Riba-roja d’Ebre i Tortosa.

| ACN

En alguns trams, la circulació ha quedat suspesa de manera temporal, i s'han habilitat busos llançadora, tot i que no sense dificultats logístiques i queixes per part dels usuaris, que denuncien aglomeracions i manca d'organització.

El que ha passat aquest divendres se suma a una llarga llista d'incidències recents a la xarxa de Rodalies. La ciutadania ja no s'estranya en veure panells informatius plens de retards o trens anul·lats. El que abans eren incidents excepcionals, ara s'han convertit en una rutina desesperant per a milers de catalans.

El context: infraestructures obsoletes i reformes que no arriben

Un dels punts més crítics del sistema ferroviari català és precisament la zona de túnels entre Sitges i Garraf, un coll d'ampolla estructural on qualsevol fallada, per petita que sigui, té efectes en cadena sobre tota la xarxa.

Tot i que des de fa anys s'anuncien inversions per millorar la infraestructura ferroviària catalana, els problemes persisteixen. Els sindicats ferroviaris adverteixen que les fallades no són una qüestió puntual, sinó el resultat d'anys d'infrafinançament i desídia política.

I el més alarmant: cada cop hi ha més avaries amb passatgers atrapats

Aquest no és un fet aïllat. Cada cop amb més freqüència, les avaries no només afecten el servei, sinó que posen en risc els passatgers. En aquest cas, les 70 persones atrapades dins del túnel entre Sitges i Garraf van viure moments de tensió sense saber què estava passant ni quan podrien sortir.

Aquest tipus de situacions, en zones confinades i amb difícil accés, poden esdevenir perilloses si no s'actua amb rapidesa. Què passarà quan no hi hagi sort? Aquesta és la pregunta que molts es fan, i que hauria de ressonar amb força als despatxos on es decideix el futur de Rodalies.