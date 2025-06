Caos en una piscina per una barreja de productes químics

El que semblava una tarda tranquil·la de piscina es va convertir en minuts d'angoixa a Olius. Passades les 14:00 hores, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís urgent procedent d'una piscina local. A la sala de màquines s'havia produït una barreja inadequada de químics que va derivar en la formació d'un núvol tòxic.

L'incident va ser detectat ràpidament gràcies als sensors de ventilació i al personal del recinte, que va alertar els serveis d'emergència abans que es produís una situació més greu. Afortunadament, no hi va haver persones afectades, però les imatges i el desplegament de seguretat van generar una gran commoció entre els usuaris presents.

Tres dotacions per contenir el perill

Segons fonts oficials de Bombers, tres dotacions es van desplaçar amb rapidesa al lloc dels fets després de rebre l'avís a les 13:59 hores. La seva intervenció va ser crucial per assegurar el perímetre, neutralitzar la substància i ventilar la sala de manera controlada.

La zona afectada va ser la sala de màquines, on habitualment s'emmagatzemen productes com hipoclorit de sodi (lleixiu) i àcid clorhídric, substàncies comunes en el manteniment de piscines, però extremadament perilloses si es combinen sense la deguda precaució. En entrar en contacte, aquests productes poden alliberar gasos com el clor gasós, altament tòxic fins i tot en concentracions moderades.

Els bombers van accedir a l'espai amb l'equipament adequat i després d'una valoració inicial van procedir a neutralitzar la barreja química amb un agent absorbent especialitzat, una operació que requereix precisió i experiència per evitar reaccions addicionals.

Evacuació preventiva i protocol de seguretat

Tot i que no hi va haver víctimes ni ferits, els responsables del recinte van activar de seguida el protocol d'emergència. Es va evacuar preventivament els usuaris que es trobaven a les immediacions i es va impedir l'accés a la piscina durant diverses hores.

Des del consistori d'Olius es va emetre un comunicat per tranquil·litzar la població, confirmant que la situació havia estat controlada amb rapidesa i que no existia risc per a la salut pública. Així mateix, es va destacar la professionalitat del personal del centre, que va saber detectar l'incident a temps i actuar segons el protocol establert.

El perill invisible del clor

La substància més probable que es va alliberar en aquest cas va ser el clor gasós, resultat de la barreja entre hipoclorit de sodi i àcids. Aquest gas, tot i el seu color verdós i una olor penetrant, pot passar desapercebut en petites quantitats i afectar les vies respiratòries, causar irritació ocular i fins i tot cremades als pulmons si s'inhala en grans dosis.

En aquest cas, gràcies a la intervenció ràpida, no es van haver de lamentar danys personals, però el risc va ser real i subratlla la necessitat de no abaixar la guàrdia en la gestió d'aquests espais.

Un toc d'atenció

L'incident a la piscina d'Olius podria haver acabat molt pitjor si no s'hagués actuat amb rapidesa. La formació d'un núvol tòxic no és un esdeveniment menor, i tot i que aquesta vegada no hi va haver ferits, serveix com a recordatori urgent que els protocols de seguretat en instal·lacions públiques no es poden prendre a la lleugera.

Enmig de l'ensurt i l'evacuació, una cosa va quedar clara: el perill hi era, invisible, contingut entre parets tècniques. I el més important… va ser una barreja incorrecta en el sistema automàtic la que va generar el caos, una fallada tècnica que ara s'està investigant a fons.