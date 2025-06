Última hora, diversos accidents a importants vies catalanes: Llargues retencions

El matí d'aquest dimarts està resultant especialment complicat per a milers de conductors que circulen per algunes de les artèries més importants de la xarxa viària catalana. Els desplaçaments habituals s'estan veient condicionats per diversos incidents que afecten la mobilitat i provoquen llargues cues en diversos punts estratègics. La circulació avança a pas molt lent i la paciència és el millor aliat per a qui transita per les carreteres d'accés i sortida de la capital.

Accidents actius a la B-10, B-23 i C-59: col·lapses i quilòmetres de retencions

Les incidències més destacades fins ara es concentren a la B-10 (Ronda Litoral), la B-23 i la C-59, tres vies fonamentals per al trànsit metropolità i comarcal.

Un dels accidents més destacats s'ha produït a la B-10, en el tram comprès entre Bon Pastor i el Nus de la Trinitat, on un turisme ha quedat bolcat i ha obligat a tallar inicialment tots els carrils excepte un en sentit Trinitat. Aquesta intervenció ha generat cues de fins a 4 quilòmetres de lentitud, segons els serveis de Trànsit. Tot i que la circulació ja ha estat restablerta i no queden carrils tallats, el trànsit continua sent extremadament dens i les retencions segueixen molt actives a tota la ronda, sobretot durant les hores punta.

| ACN

La situació no millora gaire a la B-23, a l'altura de Molins de Rei, en direcció a l'AP-7 i Barcelona. En aquest punt, un accident ha obligat a tallar un carril, cosa que provoca retencions de fins a 3 quilòmetres. Les imatges difoses per Trànsit mostren un desplegament de serveis d'emergència i manteniment, mentre els vehicles avancen amb molta dificultat, agreujant encara més els problemes d'accés a la ciutat per la zona del Baix Llobregat.

A tot això s'hi suma un altre accident rellevant a la C-59, a prop de Palau-solità i Plegamans, on també s'ha desplegat un operatiu important i la circulació avança de forma molt lenta en ambdós sentits. Les xarxes socials han difós imatges de l'accident i del tall d'un dels carrils, cosa que afegeix més pressió a una jornada ja complicada per a la xarxa viària catalana.

Context i evolució de les retencions a Catalunya

La congestió no es limita només a les zones afectades directament pels accidents. Segons el balanç d'incidències consultat a la web oficial del Servei Català de Trànsit, altres punts de la B-10 presenten circulació molt lenta a causa de l'acumulació de vehicles i als efectes en cadena dels incidents. En total, se sumen diversos trams de retencions entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, tots en sentit Nus de la Trinitat, amb cues que arriben als 4 quilòmetres.

A la B-23, a més de l'accident a Molins de Rei, hi ha circulació intensa en altres trams, especialment a l'altura de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, on la intensitat del trànsit complica encara més la mobilitat de la zona oest de l'àrea metropolitana de Barcelona. A més a més, algunes obres a la C-32, entre Cabrils i Cabrera de Mar en sentit Barcelona, estan contribuint a l'acumulació de vehicles i a la ralentització de la circulació, amb un carril tallat i retencions addicionals.