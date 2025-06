A 213 km/h per la C-31: Denunciat un motorista

De vegades, hi ha imatges que deixen sense paraules qualsevol, especialment quan reflecteixen conductes al límit que desafien tant la llei com el sentit comú. L'últim cas, que ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials, posa el focus sobre la seguretat viària i els perills d'excedir els límits de velocitat.

Una denúncia que sorprèn fins i tot als Mossos

L'1 de juny de 2025 passat, els Mossos d'Esquadra van compartir una imatge capturada per un radar durant la nit, en què s'aprecia un motorista circulant a una velocitat de vertigen: ni més ni menys que 213 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. El fet va tenir lloc a la coneguda carretera C-31, a l'altura de Viladamat, una via on no és estrany trobar-hi controls de velocitat, precisament per l'elevat risc d'accidents greus.

La fotografia difosa pels Mossos no només mostra el clar excés de velocitat, sinó també detalls que han desfermat tot tipus de comentaris: el conductor va completament dret, amb motxilla a l'esquena i una actitud poc habitual per a qui circula a una velocitat semblant. El missatge del cos policial és rotund: la denúncia és de caràcter penal i es recorda la importància de respectar els límits per protegir la vida pròpia i la dels altres.

La reacció viral: Realment anava a 213 km/h?

El que més ha cridat l'atenció no ha estat únicament la xifra, sinó la postura del motorista i la seva aparença. Diversos usuaris a Twitter han assenyalat amb ironia que sembla que el conductor simplement "anava a comprar el pa", qüestionant com és possible assolir els 213 km/h en aquesta posició, sense una actitud especialment esportiva ni ajupit per reduir la resistència del vent. Les bromes i comentaris s'han multiplicat, destacant el fet insòlit de veure un motorista amb motxilla circulant a tal velocitat.

Un altre dels debats recurrents és la credibilitat del radar en funció de la postura del conductor, ja que qui té experiència en motos de gran cilindrada assegura que aquesta posició no és compatible amb circular a velocitats tan elevades, fins i tot portant models potents com les GS. Malgrat els dubtes que puguin suscitar les imatges, la denúncia dels Mossos és ferma i les conseqüències legals poden ser severes.

Un risc que va més enllà de la sanció

Les sancions per circular a més del doble de la velocitat permesa a carretera poden anar des de multes econòmiques de quantia molt elevada fins a la retirada del permís de conduir i fins i tot penes de presó, en tractar-se d'un delicte contra la seguretat viària. En aquest cas, la denúncia és penal i, segons els antecedents d'altres fets similars, el procés pot acabar als tribunals.

La velocitat és un dels principals factors de mortalitat a les carreteres catalanes i espanyoles. De fet, els cossos de seguretat insisteixen que respectar els límits és clau per evitar accidents fatals, especialment en vies on els avançaments, corbes i canvis de rasant poden convertir-se en trampes mortals quan no es circula a la velocitat adequada.