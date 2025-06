Nou gir en el cas Madeleine McCann: On la busquen ara

per Pol Nadal

Després de gairebé dues dècades d'incertesa, el cas de Madeleine McCann, la nena britànica desapareguda el 2007, torna a ocupar un lloc central a l'agenda de les autoritats europees. Una nova operació de cerca s'ha posat en marxa aquesta setmana, amb l'esperança d'aportar llum sobre un dels misteris més desconcertants de la història recent.

Una operació conjunta entre Portugal i Alemanya

Des de dilluns 2 de juny i fins divendres 6, la Policia Judicial portuguesa, en col·laboració amb el Bundeskriminalamt (BKA) alemany, duu a terme una sèrie de registres al municipi de Lagos, a l'Algarve. Aquesta acció respon a una Decisió Europea d'Investigació emesa per la Fiscalia de Braunschweig, a Alemanya, i autoritzada per la Fiscalia de Faro.

Les investigacions se centren en una zona compresa entre Praia da Luz, lloc on va desaparèixer Madeleine, i un habitatge que va ser ocupat per Christian Brückner, principal sospitós del cas. Brückner, ciutadà alemany de 48 anys, compleix actualment una condemna per una violació comesa el 2005 a la mateixa regió.

| Canal Sur

Nova fase de la investigació

Per a aquesta nova fase de la investigació, les autoritats han desplegat equips de radar de penetració terrestre capaços d'arribar fins a 4,5 metres de profunditat. L'objectiu és detectar possibles restes o indicis que hagin passat desapercebuts en cerques anteriors. S'estan inspeccionant 21 terrenys de propietat privada, incloent-hi pous, ruïnes i dipòsits d'aigua, a la recerca de qualsevol pista que pugui aclarir el parador de la nena.

Aquesta operació és la primera de gran envergadura a Portugal des del maig de 2023, quan es van fer cerques a la presa d'Arade sense resultats concloents.

No hi ha temps: Brückner podria quedar en llibertat

Un dels factors que ha impulsat aquesta nova cerca és l'imminent alliberament de Christian Brückner, previst per al 17 de setembre de 2025. Les autoritats alemanyes cerquen reunir proves concloents que permetin presentar càrrecs formals abans d'aquesta data.

| XCatalunya

Brückner va ser identificat com a sospitós el 2020, quan els investigadors van revelar que el seu telèfon mòbil es trobava a les immediacions del lloc de la desaparició de Madeleine la nit del 3 de maig de 2007. Tanmateix, fins ara no s'han presentat càrrecs en contra seva per manca de proves concloents.

Gairebé 20 anys després, el cas continua commocionant el món

La desaparició de Madeleine McCann ha estat objecte d'una cobertura mediàtica sense precedents i ha generat un interès sostingut al llarg dels anys. Els seus pares, Kate i Gerry McCann, han mantingut viva la cerca de la seva filla, establint un fons per finançar investigacions privades i col·laborant amb les autoritats en cada nova línia d'investigació.