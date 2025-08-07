Última hora: Un incendi brutal en un bloc de pisos deixa un balanç de 19 ferits

La tranquil·litat habitual del matí es veu interrompuda per un succés que ningú espera, un incident que obliga a mobilitzar tots els cossos d'emergència i posa a prova la capacitat de reacció de tot un veïnat. Les primeres imatges que arriben mostren la magnitud de l'emergència, amb columnes de fum visibles des de diversos punts i l'activitat frenètica de bombers, sanitaris i cossos de seguretat.
Poc després de les sis del matí, el Servei d'Emergències ha rebut l'avís d'un incendi en un edifici residencial de Sarrià de Ter, concretament a la zona del Pla d’Horta, al carrer Mercè Rodoreda. El foc, que s'ha iniciat a la tercera planta del bloc, s'ha originat aparentment a la zona del safareig, just on es troba la caldera de l'immoble, segons el Diari de Girona.
La propagació del foc ha resultat molt ràpida i, en qüestió de minuts, les flames han ascendit per la façana, arribant als pisos superiors i deixant rere seu un dens núvol de fum que alarma tot el veïnat.
L'actuació dels Bombers de la Generalitat ha estat immediata i contundent. Fins a 15 dotacions s'han desplaçat al lloc dels fets per fer front a un foc especialment virulent. Juntament amb els bombers, han acudit ràpidament efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, en un desplegament que ha mobilitzat fins a set ambulàncies i un gran nombre de professionals.
Rescat i atenció als veïns afectats
Les flames, visibles des del carrer, han complicat la feina dels serveis d'emergència, que han centrat els primers esforços a confinar els veïns als pisos superiors i evacuar aquells que es trobaven en més risc. Durant la intervenció, els Bombers han aconseguit rescatar quatre persones atrapades als pisos alts, així com dos menors i una parella resident en un pis contigu al més afectat.
A mesura que avançaven les tasques d'extinció, els bombers han prioritzat la seguretat dels residents i la contenció del foc al pis on s'ha iniciat el sinistre, que ha acabat totalment calcinat. Les flames també han provocat danys en tres plantes més: tercera, quarta i cinquena, segons confirmen tant els Bombers com el Diari de Girona, que ha afegit que totes les estances del pis original han quedat afectades.
L'operatiu per sufocar el foc ha culminat poc després de les vuit del matí, moment en què els bombers han procedit a revisar i ventilar tot l'edifici per garantir la seguretat dels veïns i evitar possibles rebrots.
Un total de 19 ferits i múltiples evacuacions
El balanç d'afectats és considerable, però, afortunadament, tots presenten ferides de caràcter lleu. Segons el SEM i la informació proporcionada pels serveis d'emergències a través de les seves xarxes socials, s'han atès 19 persones. D'aquestes, 15 han pogut rebre l'alta mèdica al mateix lloc dels fets després de ser valorades, mentre que quatre més han requerit trasllat sanitari: dos homes han estat derivats al CUAP Güell i dues dones a l'Hospital Santa Caterina de Salt.
Aquest desplegament sanitari, que ha comptat amb la presència de fins a set ambulàncies, demostra la magnitud de l'incident i la ràpida resposta dels equips d'emergència, clau per evitar conseqüències més greus.
Tot i que les causes exactes encara s'investiguen, les primeres informacions apunten a la caldera situada a la zona del safareig com a possible origen de l'incendi, segons el Diari de Girona. La trucada al 112 alertava de foc en aquest punt concret, i el desenvolupament veloç de les flames indica una propagació facilitada per l'estructura i els materials de l'habitatge.