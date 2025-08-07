Última hora: Un brutal incendio en un bloque de pisos deja un saldo de 19 heridos

La tranquilidad habitual de la mañana se ve interrumpida por un suceso que nadie espera, un incidente que obliga a movilizar a todos los cuerpos de emergencia y pone a prueba la capacidad de reacción de todo un vecindario. Las primeras imágenes que llegan muestran la magnitud de la emergencia, con columnas de humo visibles desde varios puntos y la actividad frenética de bomberos, sanitarios y cuerpos de seguridad.

Poco después de las seis de la mañana, el Servicio de Emergencias ha recibido el aviso de un incendio en un edificio residencial de Sarrià de Ter, concretamente en la zona del Pla d’Horta, en el carrer Mercè Rodoreda. El fuego, que se ha iniciado en la tercera planta del bloque, se ha originado aparentemente en la zona del lavadero, justo donde se encuentra la caldera del inmueble, según el Diari de Girona.

La propagación del fuego ha resultado muy rápida y, en cuestión de minutos, las llamas han ascendido por la fachada, alcanzando las plantas superiores y dejando tras de sí una densa nube de humo que alarma a todo el vecindario.

| ACN

La intervención de los Bombers de la Generalitat ha sido inmediata y contundente. Hasta 15 dotaciones se han desplazado al lugar de los hechos para hacer frente a un fuego especialmente virulento. Junto a los bomberos, han acudido rápidamente efectivos del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), la Policia Local y los Mossos d’Esquadra, en un despliegue que ha movilizado hasta siete ambulancias y un gran número de profesionales.

Rescate y atención a los vecinos afectados

Las llamas, visibles desde la calle, han complicado el trabajo de los servicios de emergencia, que han centrado sus primeros esfuerzos en confinar a los vecinos en las plantas superiores y evacuar a quienes se encontraban en mayor riesgo. Durante la intervención, los Bombers han logrado rescatar a cuatro personas atrapadas en los pisos altos, así como a dos menores y una pareja residente en un piso contiguo al más afectado.

A medida que avanzaban las tareas de extinción, los bomberos han priorizado la seguridad de los residentes y la contención del fuego en el piso donde se ha iniciado el siniestro, que ha acabado totalmente calcinado. Las llamas también han provocado daños en tres plantas más: tercera, cuarta y quinta, según confirman tanto los Bombers como el Diari de Girona, que ha añadido que todas las estancias del piso original han quedado afectadas.

El operativo para sofocar el fuego ha culminado poco después de las ocho de la mañana, momento en el que los bomberos han procedido a revisar y ventilar todo el edificio para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar posibles rebrotes.

Un total de 19 heridos y múltiples evacuaciones

El balance de afectados es considerable, pero, afortunadamente, todos presentan heridas de carácter leve. Según el SEM y la información proporcionada por los servicios de emergencias a través de sus redes sociales, se ha atendido a 19 personas. De ellas, 15 han podido recibir el alta médica en el mismo lugar de los hechos tras ser valoradas, mientras que otras cuatro han requerido traslado sanitario: dos hombres han sido derivados al CUAP Güell y dos mujeres al Hospital Santa Caterina de Salt.

Este despliegue sanitario, que ha contado con la presencia de hasta siete ambulancias, demuestra la magnitud del incidente y la rápida respuesta de los equipos de emergencia, clave para evitar consecuencias más graves.

Aunque las causas exactas todavía se investigan, las primeras informaciones apuntan a la caldera situada en la zona del lavadero como posible origen del incendio, según el Diari de Girona. La llamada al 112 alertaba de fuego en este punto concreto, y el desarrollo veloz de las llamas indica una propagación facilitada por la estructura y los materiales de la vivienda.