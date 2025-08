L'incendi brutal de Carcassona i Narbona afecta Catalunya: Carreteres tallades

L'estiu al nord de Catalunya ha tornat a sorprendre els seus habitants amb un fenomen atmosfèric tan inesperat com inquietant. Quan molts pensaven que s'acostava una tempesta d'estiu, el cel serè es va cobrir de sobte amb una densa cortina grisenca que va acabar sent negra en qüestió de minuts. El que a simple vista semblava un canvi brusc de temps amagava una realitat molt més preocupant: la petjada directa del gran incendi forestal que està devastant la regió francesa d'Aude, entre Narbona i Carcassona.

Una columna de fum que travessa fronteres

L'impacte de l'incendi, declarat dimarts a la localitat de Ribaute, no s'ha limitat a França. A Catalunya, especialment a l'Alt Empordà i altres comarques properes a la frontera, els veïns es van veure sorpresos en observar com el fum cobria el cel al capvespre. Des de localitats com Colera o Portbou, a gairebé 100 quilòmetres del focus de l'incendi, el núvol de fum es va anar apoderant del paisatge.

La sensació, segons expliquen alguns testimonis, era la d'estar davant d'un imminent canvi de temps, però sense rastre d'olor de cremat, cosa que va provocar certa confusió inicial.

| @SecCivileFrance

No van trigar a arribar les primeres trucades al 112, amb ciutadans preocupats per l'aspecte del cel. La majoria d'alertes es van registrar a l'Empordà, però Protecció Civil es va encarregar ràpidament d'aclarir que no hi havia cap incendi actiu a Catalunya. Així i tot, la preocupació era evident, ja que el fenomen portava records del devastador incendi que va assolar la regió fa dos estius, el 2023, i va obligar a desallotjar més d'un centenar de persones.

Autopistes tallades i restriccions a la mobilitat

L'avanç descontrolat de les flames al massís de Corbières, a prop de Narbona, ha obligat a prendre mesures dràstiques per garantir la seguretat tant a França com als accessos a Catalunya. Una de les decisions més rellevants ha estat el tall total de l'autopista A9, que connecta amb l'AP-7 a l'altura de Perpinyà, una via clau per al trànsit internacional. Les autoritats franceses han recomanat evitar els desplaçaments a la zona i han desplegat gairebé 2.000 bombers i centenars de vehicles d'emergència per combatre el foc.

Les conseqüències d'aquest tall no només afecten aquells que viatgen entre ambdós països per motius personals o de feina. El trànsit de mercaderies, el turisme i la mobilitat diària entre Catalunya i França han quedat severament condicionats. Els panells informatius de l'AP-7 a Catalunya alerten de la situació, mentre que Trànsit i Protecció Civil insisteixen a extremar la precaució i evitar trajectes innecessaris cap a la frontera.

L'incendi més greu de l'any a França, amb víctimes i danys severs

L'incendi d'Aude, considerat ja el més devastador de l'any a França, ha deixat almenys una víctima mortal i diversos ferits, un d'ells en estat crític. Les flames han afectat més de 12.000 hectàrees, han travessat més de 15 municipis i han obligat a evacuar centenars de persones, incloent-hi càmpings.

Els danys materials també són significatius: diversos habitatges i vehicles han estat destruïts, i milers de llars romanen sense subministrament elèctric. Les condicions meteorològiques continuen sent desfavorables, cosa que dificulta les tasques d'extinció i augmenta la preocupació entre la població.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert públicament el suport dels bombers catalans a les autoritats franceses, posant a disposició tots els recursos necessaris per col·laborar en la lluita contra el foc. Illa ha volgut mostrar la seva solidaritat amb les víctimes i amb aquells que lluiten a primera línia, subratllant la importància de la col·laboració transfronterera en moments d'emergència com aquest.