Última hora, 5 ferits en l'incendi d'un habitatge: També 31 evacuats

per Iker Silvosa

Un intens desplegament d'emergències ha marcat una matinada agitada en un bloc residencial que, fins aquesta nit, vivia en calma. La ràpida actuació dels serveis d'emergència ha evitat conseqüències majors, encara que diversos veïns han requerit atenció mèdica.

Poc abans de les cinc de la matinada, el telèfon d'emergències 112 rebia una trucada alertant d'un incendi a l'interior d'un edifici de tres plantes. La situació ha obligat a mobilitzar un important contingent d'efectius: vuit dotacions de Bombers de la Generalitat, quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Local.

El focus de l'incendi s'ha localitzat al vestíbul d'un pis del primer pis i, segons han informat els Bombers, el seu origen va ser de tipus elèctric. Les flames no van trigar a propagar-se pel forat de l'escala, generant una gran acumulació de fum que va dificultar l'evacuació.

| ACN

L'actuació immediata de la Policia Local ha permès iniciar una evacuació preventiva del bloc situat a la plaça María Ros i Gussinyé, mentre que els Bombers prestaven assistència a tres persones amb mobilitat reduïda: dues d'elles van baixar amb ajuda per l'escala, mentre que la tercera ha estat rescatada amb una autoescala des del balcó del seu habitatge.

Cinc afectats per fum i un hospital implicat

La gran densitat del fum ha provocat que cinc persones haguessin de ser ateses per inhalació, segons ha informat el SEM. Dues d'elles han estat valorades i donades d'alta al mateix lloc dels fets, mentre que les altres tres, amb símptomes de menor gravetat, van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona per a un control més exhaustiu. El dispositiu sanitari ha mobilitzat fins a quatre ambulàncies per fer front a l'emergència.

Un cop apagat el foc, els Bombers han completat les tasques de ventilació de l'immoble i han fet una revisió minuciosa per descartar riscos addicionals. La intervenció ha evitat que les flames es propaguessin a altres habitatges, però la situació viscuda ha generat preocupació entre els veïns, molts dels quals van passar la nit fora de casa.

Investigació oberta i suport municipal

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir amb exactitud l'origen de l'incendi, encara que tot apunta a una avaria elèctrica a la instal·lació del primer pis com a causa principal. La presència d'elements combustibles al vestíbul hauria facilitat la propagació del foc pel forat de l'escala.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Banyoles ha coordinat el reallotjament dels 31 veïns evacuats, brindant suport logístic i humà. Un regidor s'ha desplaçat fins al lloc per coordinar l'assistència i garantir que les famílies poguessin descansar en condicions segures mentre es valorava l'estat de l'edifici.