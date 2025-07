Gran ensurt per un incendi en un quadre elèctric

per Joan Grimal

Una columna de fum i flames ha alarmat aquest migdia els veïns del carrer del Telègraf, a la urbanització de Coma-ruga (El Vendrell), quan un quadre elèctric ha començat a cremar al costat d’un xiprer a l’entrada d’un habitatge. L’avís s’ha rebut a les 12:12 h i fins al lloc s’hi ha desplaçat ràpidament una dotació dels Bombers.

La imatge és impactant: un petit incendi a la base d’un arbre, amb flames visibles i fum dens, just a l’entrada d’un xalet, molt a prop de les tanques de xiprer que delimiten la propietat. La proximitat del foc a vegetació seca ha encès totes les alarmes, en un dia marcat per la humitat però també per tempestes intenses.

Intervenció ràpida i eficaç dels Bombers



Segons ha informat el cos de Bombers a través del seu compte oficial a X (abans Twitter), una única dotació ha estat suficient per sufocar les flames en pocs minuts. Afortunadament, no s’han hagut de lamentar ferits ni danys materials greus més enllà del mateix quadre elèctric i una lleu afectació al xiprer que es trobava just al costat.

| @bomberscat, XCatalunya

Després d’extingir l’incendi, els bombers han procedit a inspeccionar la zona afectada per descartar qualsevol possible reactivació. L’àrea ha quedat assegurada i posteriorment s’ha fet el traspàs de l’incident a la companyia elèctrica corresponent, que haurà de revisar i reparar la instal·lació danyada.

Un possible curtcircuit, origen de l’incendi



Malgrat que encara no hi ha un informe tècnic oficial, tot apunta que l’incendi s’ha originat per un curtcircuit al quadre elèctric exterior de l’habitatge. Les pluges intenses de les últimes hores i la humitat acumulada podrien haver provocat una avaria que, combinada amb la vegetació propera, ha desembocat en el foc.

| @bomberscat, XCatalunya

Aquest tipus d’instal·lacions, si no estan ben aïllades o protegides, poden tornar-se vulnerables davant condicions climàtiques adverses, sobretot quan estan exposades a l’exterior i envoltades de materials inflamables com tanques o arbres. En aquest cas, el xiprer afectat ha actuat com a “combustible” en els primers minuts de l’incendi.

Risc elevat en plena temporada estival



El succés es produeix en plena campanya estival, en què els cossos d’emergència demanen màxima precaució davant el risc d’incendis forestals. Encara que aquest cas no ha derivat en un foc més gran, serveix com a recordatori de la importància de mantenir netes les zones enjardinades i de revisar les instal·lacions elèctriques dels habitatges.

Cal destacar que una intervenció primerenca, com la d’avui, és crucial per evitar que un incident aparentment menor es converteixi en una tragèdia. En dies com avui, amb tempestes aïllades en diversos punts del litoral català i possibilitat de llamps o sobrecàrregues elèctriques, és fonamental extremar les precaucions.

L’avís s’ha rebut a les 12:12 i en minuts el foc estava controlat



Gràcies a la ràpida actuació dels Bombers, la situació no ha anat a més. La resposta immediata ha evitat que les flames arribessin a la resta de la tanca o fins i tot a l’habitatge, que es troba a pocs metres del punt afectat. La imatge compartida pel cos d’emergències mostra que el focus ha quedat contingut al peu de l’arbre i no s’ha propagat.

Finalment, la companyia elèctrica s’ha fet càrrec de la instal·lació i s’espera que en les pròximes hores facin una revisió completa del quadre i les connexions de l’habitatge. Un matí que podria haver acabat molt pitjor si no fos per la intervenció ràpida dels serveis d’emergència.