Sense treva per als Bombers el dia de Nadal: 6 dotacions per a dos brutals incendis

per Iker Silvosa

El foc no entén de festivitats i no respecta calendaris. Capaç de causar estralls en qualsevol moment, la seva força destructiva no dona treva. Durant aquestes dates, els serveis d'emergència es mantenen alerta per evitar que els incendis provoquin majors tragèdies. Els bombers de Catalunya han tornat a demostrar la seva eficàcia en una jornada especialment complicada.

Durant la tarda del dia de Nadal, es van registrar dos incendis que van mobilitzar sis dotacions dels Bombers. Un dels sinistres va tenir lloc a Forallac, mentre que l'altre es va produir a Manresa. Ambdós incidents subratllen la perillositat del foc i la importància de la ràpida intervenció dels serveis d'emergència.

Incendi a Forallac: una barraca, un cotxe i una tanca de xiprer

El primer avís va arribar a les 19:57 hores des de Forallac, a la província de Girona. Un incendi va començar en una barraca i es va propagar ràpidament cap a un cotxe que estava estacionat a l'exterior. Les flames també van assolir una tanca de xiprer a prop de la carretera GI-644, afegint més combustible al foc. Els Bombers van desplaçar tres dotacions per controlar l'incendi. Gràcies a la seva ràpida actuació, van aconseguir evitar que les flames s'estenguessin a altres estructures properes. L'escena, envoltada en flames i fum, va reflectir la perillositat d'aquests esdeveniments i la necessitat d'intervenció immediata.

Incendi a Manresa: una casa afectada i una persona atesa

El segon incident va tenir lloc a Manresa, on el foc es va declarar a les 18:55 hores en una casa de planta baixa de dos pisos i una golfa. Les flames van afectar una habitació i la cuina situades a la segona planta de l'immoble.

Els Bombers van acudir amb tres dotacions per sufocar les flames, ventilar l'habitatge i descartar la presència de persones a l'interior. Una persona va haver de ser atesa pel SEM, encara que no es van reportar danys personals greus. També es va desplaçar al lloc el tècnic municipal per avaluar els danys.

Perillositat i prevenció

Aquests incendis subratllen la perillositat del foc, especialment durant les festivitats, quan l'ús de llums i espelmes augmenta el risc. La ràpida actuació dels Bombers va evitar que ambdós incidents es convertissin en tragèdies majors. No obstant això, recorden la importància de prendre mesures de prevenció, com no deixar espelmes desateses i mantenir les instal·lacions elèctriques en bon estat.

Els dos incendis han demostrat la dedicació i professionalitat dels bombers catalans, que treballen incansablement per protegir vides i propietats. Mentre el foc segueixi sent impredictible, la seva tasca serà vital per garantir la seguretat de tothom.