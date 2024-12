Sin tregua para los Bomberos en Navidad: 6 dotaciones para dos brutales incendios

El fuego no entiende de festividades y no respeta calendarios. Capaz de causar estragos en cualquier momento, su fuerza destructiva no da tregua. Durante estas fechas, los servicios de emergencia se mantienen alerta para evitar que los incendios provoquen mayores tragedias. Los bomberos de Catalunya han vuelto a demostrar su eficacia en una jornada especialmente complicada.

Durante la tarde del día de Navidad, se registraron dos incendios que movilizaron a seis dotaciones de los Bombers. Uno de los siniestros tuvo lugar en Forallac, mientras que el otro se produjo en Manresa. Ambos incidentes subrayan la peligrosidad del fuego y la importancia de la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Incendio en Forallac: una barraca, un coche y una valla de ciprés

El primer aviso llegó a las 19:57 horas desde Forallac, en la provincia de Girona. Un incendio comenzó en una barraca y se propagó rápidamente hacia un coche que estaba estacionado en el exterior. Las llamas también alcanzaron una valla de ciprés cerca de la carretera GI-644, añadiendo más combustible al fuego. Los Bombers desplazaron tres dotaciones para controlar el incendio. Gracias a su rápida actuación, lograron evitar que las llamas se extendieran a otras estructuras cercanas. La escena, envuelta en llamas y humo, reflejó la peligrosidad de estos eventos y la necesidad de intervención inmediata.

Incendio en Manresa: una casa afectada y una persona atendida

El segundo incidente tuvo lugar en Manresa, donde el fuego se declaró a las 18:55 horas en una casa de planta baja de dos pisos y una buhardilla. Las llamas afectaron a una habitación y a la cocina situadas en la segunda planta del inmueble.

Los Bomberos acudieron con tres dotaciones para sofocar las llamas, ventilar la vivienda y descartar la presencia de personas en el interior. Una persona tuvo que ser atendida por el SEM, aunque no se reportaron daños personales graves. También se desplazó al lugar el técnico municipal para evaluar los daños.

Peligrosidad y prevención

Estos incendios subrayan la peligrosidad del fuego, especialmente durante las festividades, cuando el uso de luces y velas aumenta el riesgo. La rápida actuación de los Bombers evitó que ambos incidentes se convirtieran en tragedias mayores. Sin embargo, recuerdan la importancia de tomar medidas de prevención, como no dejar velas desatendidas y mantener las instalaciones eléctricas en buen estado.

Los dos incendios han demostrado la dedicación y profesionalidad de los bomberos catalanes, que trabajan incansablemente para proteger vidas y propiedades. Mientras el fuego siga siendo impredecible, su labor será vital para garantizar la seguridad de todos.