Espectacular incendi en una tercera planta: hi intervenen 8 dotacions de bombers

Aquesta passada nit, un incendi ha desencadenat una intensa mobilització d'equips d'emergència, generant preocupació entre els afectats. L'incident, que s'ha produït en un moment de celebracions per a alguns, ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis encarregats de controlar aquest tipus de situacions. Les flames i el fum han generat moments de tensió que han exigit una resposta ràpida i efectiva per protegir aquells qui es trobaven a la zona. La coordinació entre els diferents cossos d'emergències ha estat clau per a garantir la seguretat i minimitzar els riscos en un context tan delicat.

Desenvolupament de l'incendi

El foc es va originar a la tercera planta d'un edifici de set nivells, ubicat a l'Avinguda Verge de Montserrat de El Prat de Llobregat. L'avís es va rebre a les 22:08 hores. Segons han informat els cossos d'emergència, les flames van començar a estendre's amb intensitat i amb capacitat per propagar-se tant pel pati de llums, com per la façana de l'immoble. Degut al perill imminent, es va demanar als veïns de les plantes superiors que romanguessin confinats als seus habitatges mentre els equips d'emergència actuaven.

| @bomberscat

A les 22:38 hores, els bombers donaven l'incendi per controlat. Durant la intervenció, es va revisar l'escala de l'edifici, que estava completament plena de fum. A més, es va evacuar alguns veïns que es trobaven fora de les seves llars per tal d'evitar riscos majors.

La intervenció dels bombers i els serveis mèdics

Per fer front a l'incendi, s'han mobilitzat 8 dotacions de bombers. Aquests equips han dut a terme les tasques d'extinció i de ventilació a l'edifici per dissipar el fum acumulat. També han revisat els habitatges afectats i les estructures contigües per garantir que el foc no hagués causat danys estructurals addicionals. La seva ràpida actuació i la coordinació amb els equips d'emergències sanitàries han estat claus per no haver de lamentar perjudicis majors.

Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha desplegat 6 unitats per atendre els afectats. En total, 21 persones han rebut atenció mèdica al lloc dels fets. D'elles, 4 han hagut de ser traslladades a hospitals propers: dues a l'Hospital de Bellvitge en estat menys greu i dues més a l'Hospital Moisès Broggi, en estat lleu. La resta dels veïns atesos han estat donats d'alta in situ després d'ésser avaluats.

| ACN

Consells per a prevenir incendis a casa

Els incendis en habitatges es poden prevenir seguint algunes recomanacions bàsiques: cal recordar que els incendis domiciliaris són més freqüents a l'hivern que en cap altre moment de l'any. És fonamental revisar regularment les instal·lacions elèctriques i evitar sobrecarregar endolls. També és important no deixar espelmes enceses o elements inflamables a prop de fonts de calor. A la cuina, mai s'han de descuidar els fogons mentre estan en ús.

Comptar amb un detector de fum a casa pot marcar la diferència en alertar els residents en les primeres fases d'un incendi. Aquestes mesures no només ajuden a prevenir incidents, sinó que també poden salvar vides. La prevenció és sempre el millor aliat davant el foc.