Un avió s'estavella amb 67 passatgers a bord: un vol negre

El matí del 25 de desembre de 2024 quedarà marcat per un succés que ha generat una intensa mobilització d'equips d'emergència. En una jornada que molts associen amb la celebració i la calma, un incident inesperat ha commocionat les autoritats i la població, despertant una profunda preocupació a la regió.

Un vol marcat per l'infortuni

Un tràgic accident aeri ha sacsejat Kazakhstan en aquest matí de 25 de desembre de 2024. Un avió de passatgers de la companyia Azerbaijan Airlines, model Embraer 190, s'ha estavellat a prop de la ciutat d'Aktau, situada a la costa del mar Caspi. L'aeronau, que cobria la ruta entre Bakú (Azerbaidjan) i Grozni (Txetxènia, Rússia), transportava 67 passatgers, sumats als cinc membres de la tripulació.

Segons les primeres informacions, l'avió s'hauria enlairat a Bakú sense contratemps. Tanmateix, durant el vol, aproximadament a 2.125 peus d'altitud sobre el mar Caspi, ha emès un senyal de socor. S'ha reportat un error en el sistema de control, possiblement causat per una col·lisió amb un estol d'ocells, la qual cosa hauria afectat la maniobrabilitat de l'aeronau. Davant d'aquesta situació, la tripulació ha sol·licitat un aterratge d'emergència a Aktau.

L'impacte i les tasques de rescat

Malauradament, l'avió no ha aconseguit arribar a la pista i s'ha precipitat a terra a uns tres quilòmetres de la ciutat. Després de l'impacte, l'aeronau s'ha incendiat, generant una gran bola de foc que ha estat captada en vídeos per testimonis presencials. Els equips d'emergència han acudit ràpidament al lloc del sinistre i han aconseguit rescatar 25 supervivents, alguns d'ells en estat crític, que han estat traslladats a hospitals propers. Amb tot, es tem que més de 30 persones hagin perdut la vida en aquest tràgic succés.

Una investigació per a aclarir-ne les causes

Les autoritats kazakhes han iniciat una investigació per a determinar les causes exactes de l'accident. Encara que la hipòtesi de la col·lisió amb ocells pren força, no es descarten altres possibles causes, com fallades mecàniques o errors humans. Per part seva, Azerbaijan Airlines ha expressat les seves condolences a les famílies de les víctimes i ha assegurat la seva plena col·laboració amb les autoritats.

Aquest accident ha commocionat la comunitat internacional, especialment pel fet d'ocórrer en una data tan assenyalada com el dia de Nadal. Les imatges del sinistre, amb l'aeronau envoltada en flames i els esforços dels equips de rescat, han estat difoses àmpliament, generant una profunda tristesa i consternació.

S'espera que en els pròxims dies s'obtinguin més detalls sobre les circumstàncies que han causat aquesta tragèdia. Mentrestant, les autoritats han instat la població a evitar especulacions i a esperar els resultats oficials de la investigació per comprendre plenament el que ha succeït i prevenir futurs incidents similars.