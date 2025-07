Tres línies de Rodalies tenen retard per un robatori de coure

Els usuaris del transport públic s'han trobat aquest divendres amb retards inesperats en tres línies clau de Rodalies. Un incident que, tot i que habitual en els darrers anys, continua causant un gran impacte en la mobilitat de milers de passatgers.

Robatori en plena matinada

El succés que ha desencadenat aquests contratemps es va produir durant les primeres hores de la matinada, afectant directament les línies R2, R2 Nord i R8. Segons informació proporcionada per Renfe, el motiu darrere d'aquests retards és un robatori de cablejat de coure que ha tingut lloc entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, a la província de Barcelona.

Els lladres van sostreure diversos metres de cable, un material de gran valor econòmic al mercat negre, especialment apreciat per la seva conductivitat i versatilitat en diferents aplicacions industrials. Aquest acte delictiu va generar immediatament una fallada en l'alimentació elèctrica de la catenària, la qual cosa va provocar interrupcions en la circulació ferroviària des de primera hora del matí.

Conseqüències immediates per als usuaris

Des de primera hora del dia, milers de viatgers han vist alterades les seves rutines diàries, experimentant retards que han oscil·lat entre 15 i 30 minuts, segons van informar alguns passatgers afectats a través de xarxes socials. Les estacions més concorregudes, com les de Mollet, Granollers i Barcelona, han vist incrementada notablement la seva afluència de viatgers a causa de l'acumulació de trens i els retards encadenats.

Renfe ha comunicat la incidència mitjançant el seu perfil oficial a la xarxa social X, informant puntualment sobre l'evolució del servei i recomanant als passatgers consultar l'estat actualitzat de les línies afectades abans d'iniciar els seus desplaçaments.

Mobilització immediata de tècnics

Per solucionar la incidència amb la màxima rapidesa possible, tècnics especialitzats d'Adif, encarregats del manteniment i reparació de les infraestructures ferroviàries, es van desplaçar fins al lloc per avaluar els danys i restablir com més aviat millor el subministrament elèctric.

Adif ha assegurat que treballa amb urgència per minimitzar l'impacte de l'incident en els usuaris, però també ha aprofitat per recordar la importància de denunciar aquests robatoris, que no només afecten l'operativitat del servei, sinó que també generen riscos importants per a la seguretat pública.

Antecedents preocupants

Aquest tipus d'incidents, tot i que no són nous, semblen anar en augment. Durant l'últim any, s'han registrat diversos casos similars en diferents punts de la xarxa ferroviària catalana, la qual cosa ha generat preocupacions sobre les mesures preventives adoptades fins ara.

En aquest sentit, col·lectius d'usuaris han sol·licitat en repetides ocasions a les autoritats competents i a la mateixa Renfe que incrementin la vigilància i els sistemes de protecció a les estacions i trams ferroviaris més vulnerables a aquests robatoris, buscant solucions definitives que redueixin significativament aquestes incidències.