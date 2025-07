Cop molt dur a l’incendi de Paüls: Mor un bomber

per Mireia Puig

La lluita contra els incendis forestals a Catalunya torna a tenyir-se de dol després d'un tràgic accident que s'ha cobrat la vida d'un auxiliar forestal. Aquest estiu està deixant una profunda empremta per la devastació causada per les flames, però també per la pèrdua humana que suposa combatre-les. La comunitat i els equips d'emergència han rebut la notícia amb gran pesar.

Un accident mortal en plena intervenció

Aquest dijous, un auxiliar forestal, membre de l'equip de suport en la lluita contra incendis forestals (EPAF), va perdre la vida després de patir una caiguda d'aproximadament vint metres mentre participava en els treballs d'extinció de l'incendi declarat a Paüls, comarca del Baix Ebre. Així ho ha informat la periodista Anna Punsí a través del seu compte oficial de Twitter.

L'home es trobava duent a terme tasques crucials per facilitar l'accés dels bombers i millorar l'eficàcia dels dispositius d'extinció, quan va ocórrer la desgràcia.

| @bomberscat

La víctima va ser ràpidament assistida pels seus companys en primera instància, i posteriorment traslladada en estat crític per un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Tortosa. Tot i la ràpida reacció i atenció sanitària rebuda, els metges no van poder fer res per salvar la seva vida, la qual cosa ha suposat un fort cop anímic per a tot l'equip d'emergències.

Un estiu especialment tràgic a Catalunya

La mort de l'auxiliar forestal se suma a altres successos dramàtics que s'han registrat a Catalunya durant aquesta campanya d'incendis. Fa tot just uns dies, altres dos treballadors perdien la vida a la comarca de la Segarra, deixant clar el perill extrem al qual estan exposats qui lluiten contra les flames a primera línia.

Aquests incidents ressalten l'enorme pressió i riscos als quals estan sotmesos aquests professionals. Aquest estiu és particularment crític a causa de les altes temperatures, la sequera prolongada i la dificultat creixent de combatre focs cada cop més intensos i virulents. El Baix Ebre, on es va produir aquest darrer accident, ha estat una de les zones més afectades per les flames, amb diversos focus actius al llarg de les darreres setmanes.

El paper clau dels EPAF

Els auxiliars forestals, coneguts com a EPAF, són personal laboral contractat específicament per donar suport als bombers en les tasques d'extinció i prevenció. La seva funció inclou facilitar accessos segurs, obrir línies de defensa i assistir en la gestió de recursos d'aigua, crucials per sufocar incendis ràpidament.

| XCatalunya

La importància d'aquests equips és vital, especialment en zones de difícil accés i terrenys abruptes com el de Paüls, que incrementen considerablement la complexitat dels treballs d'extinció. Per això, la pèrdua d'un membre de l'EPAF no només suposa un impacte emocional, sinó també operatiu, atès el seu paper essencial al terreny.