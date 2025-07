Doble tragèdia a la platja: Moren dos homes de 46 i 73 anys

per Mireia Puig

El que havia de ser un dia tranquil a la costa va acabar convertint-se en una tragèdia irreparable. Dues persones han perdut la vida després d'ofegar-se en incidents separats que, tot i que van succeir en ubicacions properes, no semblen tenir relació directa entre ells. Aquest desenllaç dramàtic torna a posar sobre la taula els perills que sorgeixen a les platges i la necessitat d'extremar les precaucions.

Fets dramàtics a Moraira i Altea

El primer dels incidents va tenir lloc a la platja d'El Portet, a Moraira, on les alarmes es van activar al voltant de les 14.40 hores del passat dimecres. El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'alerta d'un possible ofegament. De seguida es van mobilitzar els serveis sanitaris, desplaçant-se al lloc una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) i una altra unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).

L'equip mèdic va trobar en situació crítica un home de 73 anys, a qui van aconseguir estabilitzar després de realitzar maniobres avançades de reanimació cardiopulmonar. Donada la gravetat, l'afectat va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Dénia Malgrat els esforços realitzats, el centre hospitalari va confirmar la seva mort poc després.

Hores més tard, aproximadament a les 19.15 hores, un segon incident va tenir lloc a la platja de l'Espigó, a Altea. La víctima, un home de 46 anys, no responia quan els serveis mèdics del SAMU van arribar al lloc després d'una altra trucada d'emergència. En aquesta ocasió, malgrat els intents de reanimació, només es va poder certificar la seva mort al lloc dels fets.

Alerta i recomanacions després de les tragèdies

Aquests fets han portat les autoritats sanitàries a insistir en la importància de respectar les normes bàsiques de seguretat aquàtica. El Servei d'Emergències Sanitàries ha recordat que la prevenció és clau per evitar aquest tipus de desenllaços fatals, especialment en platges que no tenen vigilància constant o que presenten condicions de la mar canviants.

Les circumstàncies de tots dos ofegaments estan encara pendents d'aclariment definitiu, per la qual cosa l'autòpsia serà crucial per determinar les causes exactes que van provocar aquests finals tràgics. Es desconeix, fins ara, si els morts presentaven condicions mèdiques prèvies o si factors externs podrien haver contribuït al desenllaç fatal.

Una cosa habitual i precisament per això s'hauria de tenir més en compte

Aquestes tragèdies tornen a obrir el debat sobre la necessitat de millorar els serveis de vigilància i rescat en moltes de les platges freqüentades per residents i turistes. Tot i que les platges valencianes solen comptar amb sistemes de seguretat eficaços, és fonamental que banyistes i visitants també assumeixin responsabilitats pròpies en matèria d'autoprotecció.

La doble pèrdua registrada a Moraira i Altea ha deixat una profunda consternació entre veïns i visitants. El record d'aquestes víctimes ha de servir per reforçar el compromís col·lectiu cap a una major seguretat a les nostres costes.