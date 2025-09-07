Tres carreteres properes al Circuit de Catalunya acumulen llargues retencions

El rugit dels motors s'apagava mentre milers d'aficionats iniciaven el camí de tornada a casa. L'emoció d'una jornada d'alta competició donava pas a l'espera pacient dins dels seus vehicles.
La conclusió d'un gran esdeveniment esportiu internacional va desencadenar, un cop més, un escenari complex de mobilitat als voltants del recinte. Les principals vies d'accés van començar a notar la pressió d'un èxode massiu i simultani d'assistents.
La tarda d'aquest diumenge, 7 de setembre, ha posat a prova la xarxa viària que envolta el Circuit de Barcelona-Catalunya. Amb motiu de la finalització del Gran Premi de Catalunya de MotoGP 2025, l'operació sortida s'ha traduït en importants complicacions circulatòries.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, tres carreteres clau de l'entorn de Montmeló han registrat diversos quilòmetres de circulació congestionada, afectant milers de conductors.
Un èxode massiu d'aficionats
L'èxit d'assistència del campionat mundial de motociclisme és una gran notícia per a l'organització i l'economia local. Tanmateix, aquest flux massiu de públic suposa un desafiament logístic considerable cada any.
Amb una capacitat que supera els 100.000 espectadors, la infraestructura del circuit i els seus voltants es veuen sotmesos a una tensió màxima durant les hores punta d'entrada i, especialment, de sortida. S'estima que l'edició d'enguany ha atret prop de 85.000 persones només en la jornada dominical, una xifra que explica la magnitud del col·lapse.
La concentració de tants vehicles privats en un lapse de temps tan reduït converteix les vies comarcals i les autopistes properes en autèntics embuts. En concret, la C-35 ha presentat un tram de tres quilòmetres de retenció entre Granollers i Parets en direcció a la C-17. A més, la mateixa C-35 acumulava dos quilòmetres més de cues en la seva aproximació a l'autopista AP-7.
Per la seva banda, la C-17 no s'ha deslliurat dels problemes, amb tres quilòmetres de trànsit dens entre Parets i Mollet en sentit sud.
El dispositiu de mobilitat posat a prova
Per pal·liar aquestes previsibles aglomeracions, les autoritats activen un dispositiu especial de trànsit i seguretat. En aquest operatiu participen centenars d'efectius dels Mossos d'Esquadra, coordinats des del Centre de Coordinació (CECOR) del mateix Circuit.
L'objectiu principal és augmentar la capacitat de les carreteres, habilitant carrils addicionals i gestionant els fluxos per millorar la fluïdesa. Malgrat aquests esforços, la realitat demostra que la infraestructura viària del Vallès Oriental arriba al seu límit.
La simultaneïtat de la sortida dels aficionats del Gran Premi amb la mobilitat habitual d'un diumenge a la tarda agreuja la situació. La previsió de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona se situava en uns 260.000 vehicles, encavalcant-se amb els assistents a l'esdeveniment esportiu. Les carreteres C-35 i C-17 actuen com a vasos comunicants essencials que connecten el circuit amb artèries principals com l'AP-7, fet que provoca un efecte dominó quan la circulació s'alenteix.
Un desafiament recurrent per al territori
El Gran Premi de MotoGP no és només un espectacle esportiu de primer nivell, sinó també un motor econòmic de gran impacte. Es calcula que el retorn per a la regió supera els cent milions d'euros, consolidant Catalunya com un referent mundial del motor.
No obstant això, aquest benefici conviu amb el repte constant de la gestió de la mobilitat que genera. Les retencions d'avui no són un fet aïllat, sinó una imatge que es repeteix anualment.
Aquest escenari subratlla la delicada balança entre acollir esdeveniments de magnitud internacional i garantir la funcionalitat de les infraestructures per als residents locals. La congestió no només afecta aquells que tornen de les curses, sinó tots els ciutadans que utilitzen aquestes vies per als seus desplaçaments quotidians. El debat sobre la necessitat de potenciar alternatives de transport públic més eficients o de millorar els accessos viaris segueix plenament vigent, com demostra cada gran premi.