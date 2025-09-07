Un mort i cinc ferits en un accident terrible a la CV-21

La calma d'un matí de diumenge s'ha vist tràgicament interrompuda per un succés devastador. Un vehicle ocupat per un grup de joves ha patit un violent accident amb conseqüències fatals. El sinistre ha deixat un balanç desolador d'una persona morta i cinc més ferides de diversa consideració.
Els fets han mobilitzat un extraordinari operatiu d'emergències per atendre les víctimes. La jornada començava amb una notícia que tenyia de dol l'asfalt i sumia en la commoció tota una comunitat.
El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va rebre l'avís a les 8:15 hores del matí. L'alerta informava sobre un vehicle que havia sortit de la calçada per causes que ara s'investiguen. L'incident va tenir lloc al quilòmetre dos de la carretera CV-21, a l'altura del terme municipal de l'Alcora, a Castelló. La magnitud del succés va obligar a desplegar ràpidament un ampli dispositiu sanitari per socórrer els ocupants del cotxe.
Un desplegament massiu d'emergències
La resposta dels serveis d'emergència va ser immediata i contundent davant la gravetat de la situació descrita. Fins al lloc de l'accident es van desplaçar múltiples unitats per atendre les víctimes atrapades.
L'operatiu va incloure una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) i un helicòpter medicalitzat. També es van mobilitzar dues unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) i un innovador Suport Vital Avançat d'Infermeria. Cada segon era crucial per estabilitzar els ferits i evitar que la tragèdia fos encara més gran. El personal sanitari va treballar incansablement en un escenari de màxima complexitat.
Joves víctimes i un destí fatal
Lamentablement, els equips mèdics no van poder fer res per salvar la vida d'un dels ocupants. Aquest va morir al mateix lloc de l'accident, confirmant-se així el pitjor dels presagis. Els altres cinc ferits, tots ells amb edats que ronden els vint anys, van ser atesos i traslladats a diferents centres hospitalaris.
Dos dels joves van ingressar a l'Hospital de la Plana amb pronòstics greus. Un presentava múltiples contusions mentre que el seu acompanyant patia una fractura de tíbia i peroné.
Els tres ferits restants van ser derivats a l'Hospital General de Castelló a causa de la gravetat de les seves lesions. Entre ells hi havia dos nois, un amb una ferida oberta a la cama i contusions a l'abdomen.
L'altre patia un traumatisme cranioencefàlic i presentava un quadre d'agitació severa. La cinquena ferida era una noia que va ser diagnosticada amb contusions a la paret abdominal. Tots ells s'enfronten ara a un llarg i difícil procés de recuperació física i emocional.
La violència de l'impacte no només va afectar els ocupants del vehicle, sinó també la infraestructura local. El Centre de Gestió dels Serveis de Suport a la Mobilitat de la Generalitat (Cegesem) va confirmar els danys.
L'accident va provocar desperfectes importants tant a la pròpia via com al tendit elèctric del municipi de l'Alcora. Aquest fet subratlla la tremenda força amb què el cotxe va sortir de la carretera. La normalitat a la zona trigarà a restablir-se completament després del sinistre.